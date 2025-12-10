Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ

10-12-2025 - 13:50 PM | Lifestyle

Cơ ngơi của "tổng tài Viễn" sáng rực cả một góc làng.

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, dân tộc Mường, quê Hòa Bình. Anh từng làm công nhân xây dựng, rồi bén duyên với nghề người mẫu trước khi bước vào phim ảnh. Với vẻ ngoài nam tính, anh nhanh chóng ghi dấu qua các phim Khi đàn chim trở về, Người phán xử, Mưa bóng mây, Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng…

Hiện tại, Hà Việt Dũng đang gây chú ý với vai tổng tài Viễn trong phim Cách em một milimet được chiếu trên kênh VTV3 giờ vàng. Bên cạnh sự si tình thì chiếc "mỏ hỗn" sẵn sàng đối đáp không kiêng nể ai của Viễn khiến khán giả thích thú.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hà Việt Dũng còn kinh doanh homestay, bán đồ ăn... Mới đây, nam diễn viên vừa khánh thành một cơ ngơi khang trang tại Mai Châu - Phú Thọ.

Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ- Ảnh 1.

Diễn viên Hà Việt Dũng trước cơ ngơi mới xây xong.

Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ- Ảnh 2.

Cơ ngơi mới của Hà Việt Dũng sáng rực một góc làng.

Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ- Ảnh 3.

Phía bên trong homestay.

Cơ ngơi này được "tổng tài Viễn" dành nhiều tâm huyết từ khi khởi công cho tới lúc hoàn thiện. Trong buổi khai trương hồi cuối tháng 11 vừa qua rất đông bà con hàng xóm, người thân đến chúc mừng nam diễn viên.

Homestay của Hà Việt Dũng gồm 2 tầng, nhiều phòng rộng thoáng mát với nhiều góc có thể sống ảo. Phía trước trước homestay là khoảng sân rộng có thể tổ chức các sự kiện. Rất nhiều người trầm trồ trước khối tài sản lớn mà Hà Việt Dũng đang sở hữu.

Điều thú vị, cơ ngơi mới này được nam diễn viên xây dựng ở quê hương của vợ. Từ khi kết hôn với cô gái người dân tộc Thái kém 6 tuổi, Hà Việt Dũng đã lên đây sống, làm rể và đầu tư làm ăn.

Nam siêu mẫu dân tộc Mường "đổi đời" thành ông chủ homestay, “tổng tài” vạn người mê tự tay đứng bếp, bưng bê phục vụ khách

Theo Li La

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ

Công viên "cổ" giữa Hà Nội đang được quan tâm: Giáp 4 mặt phố lớn, từng có phương án cải tạo với 1500 tỷ Nổi bật

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm

Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 giá thực phẩm tăng 25%, nhưng thay đổi 2 thói quen đi chợ giúp tôi dư 6,8 triệu/năm Nổi bật

Đây mà là Trần Bờm - con trai NSND Trần Lực sao?

Đây mà là Trần Bờm - con trai NSND Trần Lực sao?

13:07 , 10/12/2025
Khách Tây "liều mình" mang 1 món đồ mua ở Việt Nam ra sân bay khiến tiếp viên mang đi bỏ gấp

Khách Tây "liều mình" mang 1 món đồ mua ở Việt Nam ra sân bay khiến tiếp viên mang đi bỏ gấp

13:05 , 10/12/2025
Quách Tĩnh đẹp trai nhất màn ảnh: Suy sụp từ khi vợ qua đời, giải nghệ ở tuổi 64

Quách Tĩnh đẹp trai nhất màn ảnh: Suy sụp từ khi vợ qua đời, giải nghệ ở tuổi 64

12:50 , 10/12/2025
Đoàn Văn Hậu bị soi không đeo nhẫn cưới, Doãn Hải My lên tiếng gấp

Đoàn Văn Hậu bị soi không đeo nhẫn cưới, Doãn Hải My lên tiếng gấp

12:38 , 10/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên