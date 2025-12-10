Cận cảnh cơ ngơi của “tổng tài Viễn” ở Phú Thọ

Hà Việt Dũng sinh năm 1987, dân tộc Mường, quê Hòa Bình. Anh từng làm công nhân xây dựng, rồi bén duyên với nghề người mẫu trước khi bước vào phim ảnh. Với vẻ ngoài nam tính, anh nhanh chóng ghi dấu qua các phim Khi đàn chim trở về, Người phán xử, Mưa bóng mây, Lựa chọn số phận, Hướng dương ngược nắng…

Hiện tại, Hà Việt Dũng đang gây chú ý với vai tổng tài Viễn trong phim Cách em một milimet được chiếu trên kênh VTV3 giờ vàng. Bên cạnh sự si tình thì chiếc "mỏ hỗn" sẵn sàng đối đáp không kiêng nể ai của Viễn khiến khán giả thích thú.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hà Việt Dũng còn kinh doanh homestay, bán đồ ăn... Mới đây, nam diễn viên vừa khánh thành một cơ ngơi khang trang tại Mai Châu - Phú Thọ.

Diễn viên Hà Việt Dũng trước cơ ngơi mới xây xong.

Cơ ngơi mới của Hà Việt Dũng sáng rực một góc làng.

Phía bên trong homestay.

Cơ ngơi này được "tổng tài Viễn" dành nhiều tâm huyết từ khi khởi công cho tới lúc hoàn thiện. Trong buổi khai trương hồi cuối tháng 11 vừa qua rất đông bà con hàng xóm, người thân đến chúc mừng nam diễn viên.

Homestay của Hà Việt Dũng gồm 2 tầng, nhiều phòng rộng thoáng mát với nhiều góc có thể sống ảo. Phía trước trước homestay là khoảng sân rộng có thể tổ chức các sự kiện. Rất nhiều người trầm trồ trước khối tài sản lớn mà Hà Việt Dũng đang sở hữu.

Điều thú vị, cơ ngơi mới này được nam diễn viên xây dựng ở quê hương của vợ. Từ khi kết hôn với cô gái người dân tộc Thái kém 6 tuổi, Hà Việt Dũng đã lên đây sống, làm rể và đầu tư làm ăn.