Cận cảnh đường Nguyễn Tuân lầy lội như ruộng cày trước Tết Bính Ngọ

Bà Nguyễn Thị Vân, một tiểu thương bán đào Tết lâu năm tại đây không giấu nổi sự ngán ngẩm. Bà cho biết vụ Tết năm nay gian nan hơn hẳn mọi năm. "Không có chỗ bày hàng đàng hoàng, nhiều lúc chúng tôi phải khiêng tay từng gốc đào vào vì sợ xe tải đi vào bị lún. Cứ mưa xuống là bùn đất trơn trượt, buôn bán cực vô cùng", bà Vân chia sẻ .