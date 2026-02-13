Cận cảnh đường Nguyễn Tuân lầy lội như ruộng cày trước Tết Bính Ngọ
Trong khi không khí sắm Tết đang rộn ràng khắp nơi, thì tại đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội), người dân đang phải "đánh vật" giữa công trường ngổn ngang. Dự án thi công kéo dài không chỉ biến con đường thành 'bãi sình' trơn trượt mà còn khiến cuộc sống người dân đảo lộn, giao thông đi lại khó khăn.
VIDEO: Người dân bán hàng Tết trên con đường lầy lội Nguyễn Tuân
Ghi nhận vào chiều 11/2, không khí xuân dường như vắng bóng trên trục đường Nguyễn Tuân, thay vào đó là cảnh tượng công trường thi công dang dở, ngổn ngang vật liệu .
Sau cơn mưa phùn, mặt đường vốn đã gồ ghề vì bị đào xới nay càng trở nên lầy lội. Bùn đất nhão nhoét quyện với nước đọng tạo thành những cái bẫy trơn trượt, khiến việc di chuyển của người dân vô cùng gian nan, đặc biệt là trong giờ cao điểm .
Dọc tuyến đường, nhiều khu vực bị đào xới sâu nhưng thiếu biện pháp che chắn an toàn hay biển cảnh báo, vật liệu xây dựng tràn ra lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Hạ tầng nát bươm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh buôn bán của người dân. Dù các sạp hàng Tết vẫn bày bán san sát, nhưng để đón được khách, người bán phải tự chế các lối đi tạm bằng gạch vỡ, ván gỗ bắc qua những vũng bùn .
Bà Nguyễn Thị Vân, một tiểu thương bán đào Tết lâu năm tại đây không giấu nổi sự ngán ngẩm. Bà cho biết vụ Tết năm nay gian nan hơn hẳn mọi năm. "Không có chỗ bày hàng đàng hoàng, nhiều lúc chúng tôi phải khiêng tay từng gốc đào vào vì sợ xe tải đi vào bị lún. Cứ mưa xuống là bùn đất trơn trượt, buôn bán cực vô cùng", bà Vân chia sẻ .
Giai đoạn từ rằm tháng Chạp đến sát Tết vốn là "thời điểm vàng" quyết định doanh thu cả vụ . Tuy nhiên, năm nay lượng khách sụt giảm đáng kể, lớp bùn đất dày đặc không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tạo tâm lý e ngại cho người mua.
Vật liệu xây dựng và bùn đất tràn ra lòng đường, tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Không chỉ việc đi lại khó khăn, không khí xuân của các hộ dân sinh sống hai bên đường cũng trở nên ảm đạm. Bụi bặm và bùn đất bủa vây khiến nhiều gia đình chẳng buồn trang hoàng nhà cửa hay sắm sửa rộn ràng như mọi năm.
Vốn là tuyến huyết mạch giao thương sầm uất, nhưng công trường dang dở đã biến đường Nguyễn Tuân thành nỗi ám ảnh. Giao thông tê liệt, buôn bán ế ẩm, đời sống xáo trộn là thực tế mà người dân khu vực này đang phải gánh chịu từng ngày.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 3/2026. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài qua dịp Tết Nguyên đán đang tác động tiêu cực đến đời sống và sinh kế của người dân trong khu vực .
