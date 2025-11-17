Cận cảnh hàng nghìn phương tiện chất đống trong 'nghĩa địa' xe vi phạm ở Hà Nội
17-11-2025 - 08:40 AM |
Xã hội
Hàng nghìn phương tiện bị giữ vì vi phạm giao thông, nằm chất đống tại các bãi giữ xe, tạo thành 'nghĩa địa' xe vi phạm khổng lồ giữa lòng Hà Nội.
Người dân tiếc nuối khối tài sản "chết mòn", mong sớm có cơ chế tháo gỡ cho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm.
Minh Quang/VTC News
VTC News
Theo VTC News
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://vtcnews.vn/can-canh-hang-nghin-phuong-tien-chat-dong-trong-nghia-dia-xe-vi-pham-o-ha-noi-ar972547.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM