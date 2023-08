Cận cảnh liên ngành kiểm tra Bến xe miền Tây lúc 4 giờ sáng

4 giờ sáng 11-8, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM), Ban Quản lý Bến xe Miền Tây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM, Công an và Trạm Y tế phường An Lạc phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Bến xe Miền Tây.

Lực lượng liên ngành kiểm tra Bến xe Miền Tây

Theo đó, Đội CSGT Phú Lâm đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh ma túy đội ngũ tài xế xe khách. Việc kiểm tra được thực hiện ngẫu nhiên đối với các tài xế vừa đón hoặc trả khách tại bến xe.

Đội CSGT Phú Lâm thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý...

Trong buổi làm việc, lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tổng cộng 50 tài xế.

Các tài xế này được nhân viên Trạm Y tế hướng dẫn test nhanh ma túy bằng nước tiểu. Kết quả ghi nhận không có tài xế dương tính với chất ma túy.

Lực lượng liên ngành phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ

Song song đó, Đội CSGT Phú Lâm còn tổ chức tuyên truyền, vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp, tài xế chấp hành pháp luật và ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế xuất bến

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP HCM tổ chức kiểm tra giấy tờ, các điều kiện an toàn kỹ thuật của xe khách trong bến, như: lốp xe, bình chữa cháy, búa thoát hiểm, dây đeo an toàn, ghế giường nằm ở trên xe...



Thanh tra giao thông phối hợp kiểm tra xe khách

Qua đó, lực lượng thanh tra giao thông phát hiện và nhắc nhở các trường hợp không niêm yết thông tin doanh nghiệp trên xe; bình chữa cháy trên xe không có niên hạn sử dụng.

Lực lượng y tế test nhanh ma tuý của tài xế qua nước tiểu

Lực lượng liên ngành đồng thời kiểm tra đối với chủ xe, tài xế, các giấy tờ như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; lệnh vận chuyển, tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải; hợp đồng vận chuyển...



Đội CSGT Phú Lâm phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho chủ xe, doanh nghiệp, tài xế tại Bến xe Miền Tây

Ông Nguyễn Hữu Bá (tài xế chạy tuyến TP HCM - Vĩnh Long) cho biết việc kiểm tra khiến tài xế mất khá nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời gian khởi hành của nhà xe. Tuy nhiên, mọi người đều chấp hành nghiêm, thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật vì an toàn cho bản thân cũng như hành khách.

Đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết hoạt động kiểm tra này nằm trong cao điểm tổng kiểm soát ôtô kinh doanh vận tải hành khách và ôtô vận tải hàng hóa bằng container từ 1-8 đến 15-10.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15-8 sắp tới, lực lượng CSGT TP sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, các chất kích thích khác; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, chở hàng quá khổ, quá tải; vi phạm về tốc độ; lưu thông không đúng phần đường, làn đường; dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người quy định; tránh, vượt không đúng quy định...