Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này

07-12-2025 - 17:30 PM | Thị trường

Skoda Octavia vRS đã nhận cọc tại đại lý, có thể ra mắt ngay tháng này.

Skoda Octavia vRS xuất hiện tại đại lý

Sau nhiều lần xuất hiện tại một số sự kiện của Skoda, mẫu sedan hiệu năng cao Octavia vRS đã được trưng bày tại một đại lý ở phía Nam. Thông tin từ giới tư vấn bán hàng cho biết, đại lý đã nhận đặt cọc từ khách hàng với giá bán tạm tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Nguồn tin này cũng cho biết, nhiều khả năng xe sẽ sớm ra mắt ngay trong năm 2025.

Skoda Octavia vRS sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Skoda Octavia là mẫu sedan hạng C. Ở phân khúc sedan/hatchback hạng C hiệu suất cao, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Subaru WRX và Volkswagen Golf R. Giá các đối thủ này rơi vào khoảng 1,9 tỷ đồng.

Trước đó, xe từng xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 và hành trình xuyên Việt mang tên "Từ Độc lập tới Thống nhất".

Octavia vRS có gì đặc biệt?

vRS là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe này khi sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp. Ảnh: Khánh Phạm

Điểm đặc biệt của Octavia vRS là sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp cho công suất 265 mã lực và mô men xoắn 370 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 7 cấp DSG và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo có khả năng là loại thích ứng thông minh.

Xe có kích thước dài 4.689 mm, rộng 1.829 mm và cao 1.470 mm cùng khoảng sáng gầm 143 mm. Phiên bản vRS được nhận diện qua gói ngoại thất thể thao gồm cản trước sau thiết kế riêng, hốc hút gió lớn và logo vRS. Hệ thống chiếu sáng LED ma trận thông minh. Bộ mâm kích thước tới 19 inch.

Nội thất có nhiều trang bị thể thao. Ảnh: Khánh Phạm

Ở bên trong, Octavia vRS sử dụng ghế thể thao da pha Alcantara đi kèm logo vRS dập nổi. Thiết kế nội thất mẫu xe này gần tương đồng với Kodiaq thế hệ mới. Ở trung tâm là màn hình 13 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Sau vô-lăng cũng là một màn hình lớn.

Dựa vào chiếc xe đã lăn bánh ở Việt Nam, có thể dự đoán Octavia vRS sắp bán sẽ có gói ADAS, gồm hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường hay ga tự động thích ứng.

Một số hình ảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý:

Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này - Ảnh 4.
Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này - Ảnh 5.
Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này - Ảnh 6.
Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này - Ảnh 7.
Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này - Ảnh 8.
Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này - Ảnh 9.


Theo Thùy Trag

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một quốc gia Đông Nam Á thông báo vừa đón tin vui từ xuất khẩu gạo: Đã xuất khẩu sang 72 thị trường, sắp trở thành đối thủ của Việt Nam, Thái Lan tại Philippines

Một quốc gia Đông Nam Á thông báo vừa đón tin vui từ xuất khẩu gạo: Đã xuất khẩu sang 72 thị trường, sắp trở thành đối thủ của Việt Nam, Thái Lan tại Philippines Nổi bật

Giống lúa ST25 sản xuất bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu

Giống lúa ST25 sản xuất bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu Nổi bật

Cơn sốt 'vàng đen' trở lại sau 4 năm chạm đáy: 2 quốc gia chủ chốt BRICS tranh thủ gom hàng giữa lúc rét đậm, giá phục hồi mạnh

Cơn sốt 'vàng đen' trở lại sau 4 năm chạm đáy: 2 quốc gia chủ chốt BRICS tranh thủ gom hàng giữa lúc rét đậm, giá phục hồi mạnh

16:15 , 07/12/2025
Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

Điều gì khiến chiến dịch "săn tuần lộc" của Jollibee gây sốt trên mạng xã hội?

15:50 , 07/12/2025
Ngành kinh tế tỷ đô bứt tốc ngoạn mục, Trung Quốc có đóng góp quan trọng nhất

Ngành kinh tế tỷ đô bứt tốc ngoạn mục, Trung Quốc có đóng góp quan trọng nhất

15:24 , 07/12/2025
Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị khách tố có dòi: Sáng quản lý phủ nhận, trưa quán dừng hoạt động

Quán bò nhúng dấm ở Hà Nội bị khách tố có dòi: Sáng quản lý phủ nhận, trưa quán dừng hoạt động

14:27 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên