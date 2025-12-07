Cận cảnh Skoda Octavia vRS tại đại lý: Giá tạm tính 1,5 tỷ đồng, cạnh tranh VW Golf R bằng động cơ 265 mã lực, có thể ra mắt ngay tháng này

Skoda Octavia vRS xuất hiện tại đại lý

Sau nhiều lần xuất hiện tại một số sự kiện của Skoda, mẫu sedan hiệu năng cao Octavia vRS đã được trưng bày tại một đại lý ở phía Nam. Thông tin từ giới tư vấn bán hàng cho biết, đại lý đã nhận đặt cọc từ khách hàng với giá bán tạm tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Nguồn tin này cũng cho biết, nhiều khả năng xe sẽ sớm ra mắt ngay trong năm 2025.

Skoda Octavia vRS sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Skoda Octavia là mẫu sedan hạng C. Ở phân khúc sedan/hatchback hạng C hiệu suất cao, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Subaru WRX và Volkswagen Golf R. Giá các đối thủ này rơi vào khoảng 1,9 tỷ đồng.

Trước đó, xe từng xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 và hành trình xuyên Việt mang tên "Từ Độc lập tới Thống nhất".

Octavia vRS có gì đặc biệt?

vRS là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe này khi sử dụng máy xăng 2.0L tăng áp. Ảnh: Khánh Phạm

Điểm đặc biệt của Octavia vRS là sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp cho công suất 265 mã lực và mô men xoắn 370 Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 7 cấp DSG và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo có khả năng là loại thích ứng thông minh.

Xe có kích thước dài 4.689 mm, rộng 1.829 mm và cao 1.470 mm cùng khoảng sáng gầm 143 mm. Phiên bản vRS được nhận diện qua gói ngoại thất thể thao gồm cản trước sau thiết kế riêng, hốc hút gió lớn và logo vRS. Hệ thống chiếu sáng LED ma trận thông minh. Bộ mâm kích thước tới 19 inch.

Nội thất có nhiều trang bị thể thao. Ảnh: Khánh Phạm