Cận cảnh vẻ hùng vĩ đến choáng ngợp của thung lũng nóng nhất thế giới

Thung lũng chết (Death Valley) ở nằm giữa hai bang California và Nevada của Mỹ, là một trong những nơi đặc biệt nhất thế giới. Đây được mệnh danh là nơi khô và nóng nhất trên toàn lục địa Bắc Mỹ.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nơi này được gọi là "thung lũng chết" vì có khí hậu khá khắc nghiệt và đất đá xung quanh với ít sinh vật và cây cối. Vào mùa hè, nơi đây có nhiệt độ trung bình 49 độ C, và từng đạt mức 57 độ C vào năm 1913. Vào mùa đông, nhiệt độ nơi đây dưới mức 0 độ C. Lượng mưa trong thung lũng rất thấp, trung bình hằng năm khoảng 42mm.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Thung lũng Chết còn là nơi xảy ra hiện tượng bí ẩn khi những hòn đá "tự" dịch chuyển và để lại những con đường mòn trên mặt hồ cạn, dù không phải do áp lực của mưa, gió hay dòng nước. Cứ hơn một tháng, những hòn đá này lại di chuyển được khoảng 100 m. Đường di chuyển của những hòn đá này không theo một quy tắc nào. Không ai lý giải được tại sao những hòn đá này lại có thể di chuyển được.

Ảnh: Internet

Ngoài ra, một điều thú vị khác là cứ 10 năm hoặc lâu hơn, một thảm hoa dại bất ngờ bung nở ở thung lũng Chết, đây được xem là một hiện tượng vô cùng hiếm gặp.

Ảnh: Internet

Thung lũng Chết cũng là nơi được các nhà làm phim Star wars (Chiến tranh giữa các vì sao) chọn làm bối cảnh phim. Mặc dù Thung lũng Chết là nơi khô và nóng nhất trên toàn bộ lục địa Bắc Mỹ nhưng nơi đây vẫn được ghi nhận là có hơn 1.000 loài động thực vật sinh sống.