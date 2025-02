Cận cảnh vỉa hè một số tuyến phố đủ điều kiện cho thuê ở Hà Nội

Theo tiêu chí thành phố đặt ra, những tuyến phố đủ điều kiện cho phép kinh doanh phải có hè phố chiều rộng tối thiểu 3m (trừ trường hợp đặc biệt trong khu vực phố cổ); đảm bảo chỗ đỗ xe cho khách tại chỗ hoặc trong phạm vi cho phép; kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn, văn minh; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.