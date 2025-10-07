Căn hộ chung cư hàng trăm triệu m2: 'Sân chơi' của nhà đầu cơ

Tăng giá gấp 3 lần

Hiện tại, theo khảo sát của PV Tiền Phong, giá căn hộ TPHCM và khu lân cận có xu hướng tăng mạnh ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Mức tăng trung bình từ 15 - 30%/năm, tuỳ vào dự án và khu vực.

Chẳng hạn, chung cư Gateway Thảo Điền đang giao dịch với giá khoảng 123 triệu đồng/m2, Thảo Điền Green là 163 triệu đồng/m2, chung cư Urban Green khoảng 72 triệu đồng/m2, chung cư Vista Verde đang có giá bán 110 triệu đồng/m2), chung cư HaDo Centrosa Garden đang giao dịch quanh mức 130 triệu đồng/m2...

Dữ liệu mới đây từ CBRE Việt Nam chỉ ra, nửa đầu năm 2025 nguồn cung căn hộ dù tăng nhưng vẫn thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay. Cùng với đó, giá bán sơ cấp căn hộ bán tại TPHCM đạt 82 triệu đồng/m2, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các dự án mở bán giai đoạn tiếp theo đều điều chỉnh giá tăng từ 10 - 13% so với giai đoạn trước.

Đáng chú ý, các dự án căn hộ mở bán mới tại TPHCM đều thiết lập mặt bằng giá khá cao, hầu hết ở ngưỡng trên 100 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, phân khu căn hộ Diamond Sky thuộc dự án Van Phuc City, Eaton Park, The Privé… giá dao động từ 120 - 180 triệu đồng/m2. Giá tăng từ 10 - 15% theo từng giai đoạn mở bán, dù mỗi giai đoạn cách nhau vài tháng.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, giá bán bất động sản giữ đà tăng 2 năm qua ở hầu hết các phân khúc, tăng mạnh nhất là đất và chung cư. Giá căn hộ tăng nhanh đã kéo mặt bằng giá của phân khúc này thu hẹp dần với bất động sản liền thổ. Cuộc cạnh tranh về giá dự báo còn diễn ra gay gắt hơn trong giai đoạn tới.

Tương tự, tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt 70 - 80 triệu đồng/m2. Một số dự án hạng sang ghi nhận mức giá rất cao, khoảng 150 - 300 triệu đồng/m2. Thực tế cho thấy, người mua càng chờ giá nhà càng tăng.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu và đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRES), giai đoạn 2014 - 2015, giá chung cư Hà Nội dao động khoảng 18 - 25 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến quý II năm nay, giá chung cư trung bình tại Hà Nội đã lên tới 75,5 triệu đồng/m2. Nhiều dự án cao cấp thậm chí đang chào bán ở mức 100 - 150 triệu đồng/m2. Như vậy, chỉ trong 10 năm, giá trung bình chung cư đã tăng gấp 3 lần.

Sân chơi của nhà đầu cơ

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho biết, đa số người mua phân khúc cao cấp trên thị trường hiện nay là nhà đầu tư với hy vọng về tiềm năng sinh lời cao. Ngược lại, dù có nhu cầu cao nhưng khả năng tiếp cận nhà ở của đa số người dân rất thấp do giá nhà đắt đỏ.

“Chỉ một nhóm nhỏ là người mua lần đầu và mua với nhu cầu ở thực. Còn phần lớn là các nhà đầu tư, có người mua với mục đích lướt sóng ngắn hạn, có người mua nhằm giữ tài sản trong bối cảnh các kênh đầu tư khác biến động mạnh”, vị này nói.

Khảo sát của DKRA Group cũng chỉ ra, thực tế người mua đầu tư chiếm tỷ trọng lớn hơn so với khách mua có nhu cầu ở thực, chiếm từ 70 - 80% số lượng bán ra. Phần lớn những khách hàng này đã sở hữu ít nhất 2 bất động sản, sử dụng tiền nhàn rỗi thay vì vay mượn. Họ chú trọng yếu tố sinh lời, pháp lý rõ ràng, khả năng cho thuê và thanh khoản.

Còn khảo sát của Công ty Property Guru Việt Nam cũng cho thấy, có đến 60% lượng giao dịch của thị trường chung cư thời gian qua tập trung ở nhóm khách hàng đầu tư. Giới đầu tư với độ mạo hiểm sẵn có đều mạnh tay sử dụng đòn bẩy tài chính để mua vào với niềm tin giá chung cư sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.