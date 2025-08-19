Căn hộ định hướng 6 sao của Sun Group Cầu Giấy “bùng nổ" ngay ngày ra mắt

Sức nóng của Sun Feliza Suites

Là người gốc Hà Nội đang làm việc tại TP.HCM, anh V.V.M tranh thủ cuối tuần về quê đến dự sự kiện và nhanh chóng "xuống tiền" đặt cọc 2 căn hộ Sun Feliza Suites sau khi nghe chủ đầu tư giới thiệu dự án và trao đổi với chuyên viên tư vấn.

"Sắp tới gia đình tôi sẽ trở lại Hà Nội để sinh sống và làm việc. Tôi đã tìm hiểu dự án khá lâu và quyết định "chốt" mua 2 căn cho gia đình mình và bố mẹ về ở cho quây quần", anh M chia sẻ.

Không ít khách hàng cũng "đánh nhanh, thắng nhanh" như anh M, phản ánh sức hút mạnh mẽ của tổ hợp căn hộ tại vị trí trung tâm Cầu Giấy, cùng thiết kế, tiện ích đỉnh cao. Nhiều khách hàng ấn tượng với các hạng mục "set up" tại sự kiện mô phỏng tổ hợp Sun Feliza Suites đẳng cấp. Thông qua phần trình chiếu hình ảnh, video sống động, đại diện Sun Group truyền đạt những thông tin giá trị về quy hoạch, kiến trúc, hệ tiện ích đẳng cấp của dự án tới các nhà đầu tư.

"Chúng tôi rất vui mừng khi số lượng khách hàng quan tâm đến dự án lại lớn như vậy. Không chỉ đầu tư, rất nhiều khách ngày đến đây có nhu cầu mua ở thực. Đó là dấu hiệu tích cực phản ánh chất lượng và độ tin cậy của dự án", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Đại diện Sun Property - thành viên Sun Group phát biểu tại sự kiện Ảnh: AD

Nằm ở vị trí "kim cương" trung tâm khu vực Cầu Giấy, Sun Feliza Suites kiến tạo chuẩn mực sống mới cho giới thượng lưu tại nơi giao điểm các đại lộ Phạm Hùng – Xuân Thủy – Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu. Cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục – y tế hàng đầu, thuận tiện kết nối vào trung tâm thành phố, ra sân bay quốc tế Nội Bài hay đến trung tâm thể thao Mỹ Đình.

Đặc biệt với vị trí chỉ cách ga Metro vài bước chân – đặc quyền hiếm có của các dự án nội đô Hà Nội, Sun Feliza Suites giúp cư dân di chuyển nhanh chóng, văn minh và tiện lợi.

Sun Feliza Suites góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía Tây Thủ đô. (Ảnh: Sun Property)

Tổ ấm định hướng 6 sao giữa lòng Cầu Giấy

Một trong những điểm nhấn thu hút nhất tại sự kiện là khi chủ đầu tư giới thiệu hệ thống tiện ích đẳng cấp của dự án chạm đến chuẩn sống 6 sao. Tại Sun Feliza Suites, dấu ấn thượng lưu không chỉ nằm ở vị trí hay thiết kế, mà còn được khắc họa đậm nét qua "bộ sưu tập" tiện ích trải dài từ thấp tới cao.

Bước chân vào Sun Feliza Suites, cảm giác sang trọng lan tỏa ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi đại sảnh đón cao tới 14m mở ra trước mắt, gợi liên tưởng tới không gian của những khu nghỉ dưỡng quốc tế.

Trải nghiệm sống 6 sao tiếp nối với "siêu thang máy" vận hành ở tốc độ 6m/giây, vốn chỉ có tại các tòa nhà hạng A++, hay những đại công trình như Landmark 81, Lotte Center. Dù ở giữa trung tâm phồn hoa đô hội nhưng cư dân không phải bận tâm tới tiếng ồn, khói bụi, bởi tọa lạc giữa trung tâm Sun Feliza Suites là khu Vườn Hạnh Phúc – Feliz Jardin rộng hơn 11.500m2 ở ngay tầng 1.

Vườn Phúc Ninh - một mảnh ghép của khu vườn Hạnh phúc – Nơi "chữa lành" của cư dân Sun Feliza Suites. Ảnh Sun Property

Khu vườn mở ra không gian xanh mướt, được chăm chút như một tác phẩm nghệ thuật, gồm 6 vườn nhỏ lấy cảm hứng từ "Ngũ Phúc": Phúc Lộc, Phúc Lạc, Phúc Ninh, Phúc Khang, Phúc Thọ và An Cư Hiên. Mỗi khu vườn mang đến những xúc cảm riêng, nơi vang lên tiếng cười trẻ thơ hay người già tìm phút an yên.

Lên tới tầng 6, cư dân tiếp tục bước vào không gian tiện ích chạm ngưỡng 6 sao, nơi nhịp sống năng động hòa quyện cùng sự tĩnh tại. Bể bơi mái kính cùng phòng gym hiện đại khơi nguồn năng lượng hứng khởi; khu spa/sauna là điểm dừng để tái tạo sự cân bằng; Garden Café như một "ốc đảo nhiệt đới" giữa tầng không, nơi nhâm nhi tách cà phê và ngắm trọn vẻ rực rỡ của phố thị. Đặc biệt, VIP Lounge được thiết kế như một "phòng khách xa hoa" dành riêng cho chủ nhân tinh hoa – nơi kết nối, sẻ chia và khẳng định đẳng cấp sống khác biệt.

Sự xuất hiện của những ca sỹ nổi tiếng tăng thêm sức nóng của sự kiện. Ảnh: AD

Được tư vấn thiết kế bởi AEDAS – thương hiệu kiến trúc hàng đầu thế giới, toàn bộ nội thất tại Sun Feliza Suites được sử dụng vật liệu cao cấp với khả năng cách âm, cách nhiệt và điều tiết ánh sáng vượt trội, mang lại sự thoáng đãng và tinh tế trong từng căn hộ. "Tôi thực sự hài lòng khi đặt mua 1 căn hộ hoàn hảo như Sun Feliza Suites và đang rất háo hức mong chờ ngày được nhận nhà", chị Phương Linh (Nghĩa Đô, Hà Nội) chia sẻ.

Với vị trí "kim cương", thiết kế đẳng cấp thượng lưu và hệ tiện ích vui chơi, giải trí đa dạng, đây không chỉ là nơi an cư mà còn là sản phẩm đầu tư hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng giá trong tương lai.