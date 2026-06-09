Căn hộ mẫu Fenica dành riêng cho người trẻ, thu hút khách hàng dịp khai trương

Hàng trăm khách hàng đã đến tham quan trải nghiệm căn hộ mẫu dự án Fenica vào sự kiện khai trương

Tọa lạc tại phường Tân Đông Hiệp, Fenica nhanh chóng nhận được sự quan tâm nhờ sở hữu đồng thời nhiều lợi thế hiếm có trên thị trường hiện nay: vị trí cận Metro số 1, 4 mặt tiền đường và khả năng kết nối trực tiếp đến các trục giao thông huyết mạch như Vành đai 3, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT743… Đồng thời, dự án còn liền kề các khu công nghiệp lớn như Tân Đông Hiệp, ICD Tân Cảng, Sóng Thần, Linh Trung, Việt Hương - nơi tập trung đông đảo chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao, mở ra tiềm năng an cư, khai thác cho thuê và kinh doanh bền vững trong tương lai.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Chủ đầu tư chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt nặng bài toán tài chính, người trẻ cần nhiều hơn một dự án để ở — mà cần một sản phẩm vừa tầm, dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu tiềm năng phát triển dài hạn. Và Fenica chính là minh chứng rõ nét hội tụ đủ những nhu cầu như thế."

Đại diện chủ đầu tư Phượng Hoàng, Đơn vị Hợp tác Đầu tư Dalat Realco, Đơn vị Triển khai Dự án DXMD Vietnam cùng cắt băng khai trương căn hộ mẫu dự án Fenica.

Ngay trong ngày khai trương căn hộ mẫu - những căn nhà dự kiến sẽ được bàn giao trong tương lai của khu căn hộ mẫu Fenica nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và trải nghiệm thực tế không gian sống tương lai. Đặc biệt, hai dòng sản phẩm 1PN+ và 2PN nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo cảm giác rộng rãi và thoáng sáng.

Hình ảnh căn hộ 2PN của khu căn hộ Fenica

Không đi theo lối thiết kế cầu kỳ, căn hộ Fenica tập trung vào trải nghiệm sống thực tế của người trẻ và các gia đình hiện đại. Không gian phòng khách liên thông bếp được bố trí gọn gàng, tạo cảm giác mở và liền mạch ngay từ khi bước vào căn hộ. Hệ cửa kính lớn giúp đón tối đa ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở rộng tầm nhìn và tăng độ thông thoáng cho toàn bộ không gian sống.

Đặc biệt, thiết kế căn hộ 1PN+ tại Fenica được nghiên cứu theo hướng "đa công năng" dành riêng cho nhịp sống của các gia đình trẻ hiện đại. Không gian "plus" không chỉ đơn thuần là một diện tích cộng thêm, mà có thể linh hoạt chuyển đổi thành khu vui chơi cho trẻ nhỏ, góc học tập hoặc khu sinh hoạt riêng tùy theo từng giai đoạn phát triển của gia đình.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách bố trí liên thông giữa khu vực bếp, bàn ăn và không gian "plus", giúp phụ huynh - đặc biệt là các bà mẹ trẻ có thể vừa nấu ăn, sinh hoạt, vừa dễ dàng quan sát và tương tác cùng con nhỏ trong suốt quá trình sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, gia chủ cũng có thể linh hoạt lắp đặt vách kính hoặc rèm ngăn để tạo sự riêng tư khi cần thiết, nhưng vẫn đảm bảo cảm giác mở và thông thoáng cho toàn bộ căn hộ. Đây được xem là một trong những chi tiết thiết kế thực tế, cho thấy sự thấu hiểu nhu cầu sống của thế hệ cư dân trẻ mà Fenica đang hướng đến.

Gam màu trung tính kết hợp cùng chất liệu gỗ sáng màu và hệ nội thất tối giản mang đến cảm giác trẻ trung, ấm áp nhưng vẫn hiện đại - đúng với tinh thần của một không gian sống dành cho thế hệ cư dân năng động tại tâm điểm phát triển mới của Đông Bắc TP.HCM

Đáng chú ý, Fenica không chỉ "vẽ" ra một không gian sống đẹp mà còn cam kết bằng những tiêu chuẩn bàn giao cụ thể cùng sự đồng hành của các thương hiệu uy tín. Khách tham quan đặc biệt ấn tượng khi trực tiếp trải nghiệm hệ vật liệu hoàn thiện được lựa chọn kỹ lưỡng: khu vực bếp trang bị tủ bếp trên – dưới phủ Melamine chống ẩm của An Cường, bếp từ và máy hút mùi Hafele (Đức); hệ cửa chống cháy tích hợp khóa từ thông minh Galaxy Doors; cùng dàn thang máy tốc độ cao từ KONE và Schindler, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và vận hành hiện đại cho cư dân tương lai.

Thiết bị bàn giao chất lượng cao trong từng chi tiết căn hộ

Đặc biệt, việc hợp tác cùng CBRE – đơn vị quản lý vận hành hàng đầu thế giới cũng cho thấy định hướng phát triển bài bản và dài hạn của Chủ đầu tư. Đây không chỉ là sự đầu tư cho chất lượng công trình ngay từ ban đầu, mà còn là cam kết về một môi trường sống được vận hành chuyên nghiệp, chỉn chu và bền vững sau khi cư dân chính thức về an cư.

Tại đây, mỗi chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được chăm chút để đảm bảo rằng khi nhận nhà vào tháng 03/2028, cư dân sẽ nhận được một sản phẩm tương xứng với niềm tin đã trao gửi.

Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ ngày càng leo thang, Fenica trở thành điểm sáng hiếm hoi trên thị trường khi tiếp cận khách hàng với mức giá hấp dẫn 1,79 tỷ đồng/căn. Đây được xem là cơ hội đáng chú ý dành cho nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một tài sản vừa tầm tài chính nhưng vẫn sở hữu tiềm năng tăng trưởng dài hạn nhờ lợi thế cận Metro số 1 và hạ tầng TOD đang dần hình thành tại khu vực Đông Bắc TP.HCM.

Không chỉ tạo sức hút bằng mức giá, Fenica còn ghi điểm nhờ chính sách tài chính được thiết kế theo hướng "dễ thở" hơn cho người mua ở thực. Sau nhịp thanh toán ban đầu khoảng 30% giá trị căn hộ, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến thời điểm nhận nhà dự kiến vào tháng 03/2028. Đặc biệt, với phương án thanh toán linh hoạt 6 triệu đồng/tháng, người trẻ có thể từng bước sở hữu căn hộ đầu tiên mà không chịu áp lực tài chính quá lớn - biến khoản tiền thuê nhà hàng tháng thành một khoản tích lũy tài sản lâu dài.

Sở hữu lợi thế cận Metro số 1, 4 mặt tiền đường, kết nối trực tiếp đến các trung tâm công nghiệp – logistics lớn cùng chính sách tài chính linh hoạt, Fenica không đơn thuần là một dự án căn hộ, mà đang mở ra cơ hội để nhiều người trẻ tiến gần hơn đến giấc mơ sở hữu tài sản đầu tiên trong chu kỳ phát triển mới của TP.HCM.