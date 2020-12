Căn hộ vừa túi tiền hút khách cuối năm

Xử lý điểm nghẽn cho thị trường BĐS mùa Covid 19



Trong quý 3/2020 trên thị trường Hà Nội, số lượng căn bán đạt 5.200, giảm 3% theo quý và 44% theo năm. Căn hộ hạng B và C chiếm gần như toàn bộ số lượng căn bán được. Nguồn cung mới ra ít và hàng tồn kho giá cao.

Nhiều doanh nghiệp BĐS vừa và nhỏ, nguồn tài chính có hạn không trụ vững qua dịch. Tình hình dịch bệnh kéo dài làm chi phí đầu tư, chi phí vốn, chi phí lãi vay của dự án tăng, doanh nghiệp đối mặt nguy cơ tăng chi phí quản lý… Đại dịch Covid 19 không chỉ làm thay đổi nền kinh tế và thị trường nhà đất, nó còn định hình lại nhu cầu nhà ở, tìm kiếm thông tin, chiến lược kinh doanh, ... buộc các doanh nghiệp phát triển dự án BĐS cũng phải thay đổi để đáp ứng các yêu cầu rất mới này.

Theo đó, thay vì chạy theo các phân khúc cao cấp nhiều doanh nghiệp BĐS bắt đầu nhìn nhận lại và chú trọng vào nhu cầu ở thực của người dân. Theo nhận định của nhiều chuyên gia BĐS, căn hộ vừa túi tiền so với số đông người mua nhà vẫn đang dẫn dắt thị trường, vai trò này luôn hiện hữu bất chấp thời gian, chu kỳ của thị trường.

Đại diện chủ đầu tư chung cư cao cấp One18 chia sẻ: "Nguyên nhân căn hộ vừa túi tiền kén chủ đầu tư vì giá vật liệu xây dựng và nội thất ngày càng cao, quỹ đất Thủ đô lại càng hiếm. Tuy nhiên nhu cầu ở thật chưa bao giờ có dấu hiệu giảm dù trong một năm nhiều biến động như 2020, nắm bắt được nhu cầu này chúng tôi đã quyết định đầu tư và phát triển chung cư cao cấp One 18. Dự án được công ty cổ phần đầu tư và phát triển kinh doanh đứng ra đầu tư và cũng là đơn vị này trực tiếp đảm nhận việc thi công. Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công xây dựng, chúng tôi đảm bảo sẽ mang tới cho cư dân những dịch vụ chất lượng tốt, hiện đại và an toàn nhất."

Cơ hội sở hữu nhà dịp cuối năm

Chung cư cao cấp One 18 là một dự án có chất lượng cao với 68 tiện ích nội khu đáp ứng mọi nhu cầu cho cuộc sống "All in once" của cư dân, có thể kể ra như trung tâm thương mại, sân sự kiện ngoài trời, sân tập dưỡng sinh, phòng tập gym-yoga, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non… Chủ đầu tư áp dụng hệ thống căn hộ và toà nhà thông minh nhưng giá được bán ra lại rất hợp lý. Để làm được điều này, chủ đầu tư đã tích lũy quỹ đất giá rẻ từ những năm trước, chấp nhận biên lợi nhuận vừa phải để chia sẻ với khách hàng trong mùa dịch Covid-19.

One18 toạ lạc tại số 298 đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, đây là một trong những tuyến đường sầm uất nhất khu vực Đông Bắc Hà Nội, có nhiều dấu ấn về văn hoá, lịch sử của con người nơi đây. Từ đây cư dân dễ dàng di chuyển đến Phố cổ (3km), TTTM MIPEC (1km), sân bay nội bài (30 phút)... nơi đây là cửa ngõ trung tâm kết nối các thành phố lớn như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Khi mở cửa bước tới ngoài ban công, chủ nhân có thể phóng tầm mắt ra con sông Hồng uốn lượn trải dài với không khí thoáng đãng. Với vị trí này, One 18 được đánh giá là dự án hội tụ đủ 3 tiêu chí chuẩn cho nơi an cư đáng sống: " Cận thị, cận giang, cận lộ".

Chung cư One18 áp dụng công nghệ Eot – đây là công nghệ thông minh trong xây dựng hệ thống quản lý tòa nhà (Smart building); quản lý thiết kế (Smart Design); quản lý các thiết bị trong căn hộ (Smart home). Cư dân có thể dễ dàng quản lý và trải nghiệm tiện ích trong không gian sống của mình. Với EoT, tòa nhà được quản lý qua: hệ thống cung cấp gió tươi cho tầng hầm, hệ thống quản lý tòa nhà tự động, nước nóng trung tâm, hệ thống chiếu sáng tự động trong và ngoài căn hộ, dự án… Hệ thống quản lý thiết kế hiện đại, đảm bảo mang đến không gian phù hợp với phong cách của từng gia chủ.

Theo ghi nhận, hiện tại có nhiều gia đình trẻ vốn ít nhưng có nhu cầu sở hữu nhà ở trước Tết, và vay ngân hàng là phương án được tính đến. Tuy nhiên nhiều người trong số họ còn băn khoăn trong bối cảnh dịch Covid 19 nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay thì vay ngân hàng có tạo nên áp lực tài chính quá lớn?

Nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng chủ đầu tư chung cư cao cấp One 18 đưa ra chiết khấu hấp dẫn 17% GTCH (chưa bao gồm VAT) nhằm giảm gánh nặng tài chính lên khách hàng. Hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, người mua nhà vì thế sẽ cảm thấy không bị áp đặt, đủ thời gian để xoay dòng tiền.

Rõ ràng trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp BĐS chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid thì những dự án như chung cư cao cấp One 18 thực sự không nhiều. Điều này chứng tỏ chủ đầu tư phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh cộng hưởng với năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án BĐS lâu năm mới có thể đưa ra nhưng ưu đãi hấp dẫn cho người mua vào dịp cuối năm.

