Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng đăng quang Mr World Vietnam 2024, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Mr World và xuất sắc giành ngôi Á vương 1. Ngoài công việc người mẫu, nam vương còn sở hữu nhiều tài lẻ như chơi sáo, đàn tranh, múa côn và võ thuật. Thời gian gần đây, anh phát triển thêm công việc MC và bày tỏ mong muốn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.

Tuấn Ngọc và Khánh Như hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Mới đây, thông tin Tuấn Ngọc và Á hậu 4 Miss International 2026 Lê Phương Khánh Như đang hẹn hò nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước đó, cặp đôi nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, có những tương tác thân thiết và dành cho đối phương sự quan tâm đặc biệt. Đáng chú ý, Tuấn Ngọc còn có mặt tại Nhật Bản để cổ vũ Khánh Như trong đêm chung kết Miss International 2026.

Khi thông tin hẹn hò được xác nhận, những thông tin xoay quanh Khánh Như cũng được khán giả quan tâm, tìm kiếm. Bên cạnh hành trình thi sắc đẹp và học vấn, cuộc sống đời thường của người đẹp cũng nhận được chú ý. Trong đó, căn nhà ở quê Khánh Hòa, nơi gia đình cô sinh sống và kinh doanh quán ăn, là một trong những hình ảnh đáng chú ý.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trong các video của người đẹp, gia đình Khánh Như sinh sống trong một căn nhà nằm trong con hẻm ở khu vực Phan Rang, Khánh Hòa. Đây cũng là nơi bố mẹ cô gắn bó với công việc kinh doanh quán ăn, phục vụ thực khách địa phương.

Lối vào nhà ở quê của Khánh Như.

Khoảng sân rộng rãi, sàn lát gạch còn bên trên có mái tôn che nắng. Đây cũng là nơi gia đình cô kinh doanh quán bún.

Căn nhà có không gian khá rộng rãi, gồm nhiều khu vực sinh hoạt khác nhau. Từ phần sàn bên trong đến khoảng sân phía trước đều được lát gạch. Khu vực sân khá thoáng, được lợp mái tôn, vừa là nơi sinh hoạt của gia đình vừa được tận dụng để bố trí bàn ghế phục vụ khách đến ăn.

Bên trong, căn nhà được trang bị tương đối đầy đủ tiện nghi. Khu vực phòng khách treo nhiều hình ảnh gia đình, trong đó có những bức ảnh của Khánh Như, là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh và kỷ niệm của các thành viên trong gia đình.

Trong phòng khách của căn nhà.

Một khu vực đáng chú ý khác là gian bếp phục vụ việc kinh doanh. Vì gia đình bán bún nên khu vực này được bố trí khá rộng, nằm ở phía ngoài và có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, chế biến món ăn. Khánh Như từng chia sẻ những video tự tay nấu bún riêu khi trở về quê, cho thấy cô khá quen thuộc với công việc tại quán của bố mẹ. Hiện tại, quán ăn của gia đình phục vụ các món như bún riêu, mì Quảng, bún sứa và bún chả cá. Bàn ăn dành cho thực khách cũng được bố trí ngay trong khoảng sân của căn nhà, tạo thành không gian kinh doanh gần gũi, bình dị.

Khu vực bếp và bán bún ở nhà Khánh Như.

Trước khi được biết đến rộng rãi qua các cuộc thi sắc đẹp, Khánh Như từng có thời gian phụ giúp bố mẹ công việc tại quán ăn. Trong lần trở về quê sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025, người đẹp còn tranh thủ phụ giúp gia đình, tự tay chuẩn bị món ăn và dành thời gian bên những người thân.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, theo học ngành Du lịch. Bên cạnh việc học và hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, cô còn theo đuổi công việc MC song ngữ. Người đẹp từng giành Quán quân MicZ 2023, Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực phía Nam 2023 và Quán quân Én Vàng UEF 2024. Đây cũng là những dấu mốc giúp Khánh Như tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực dẫn chương trình, tham gia nhiều sự kiện và hoạt động khác nhau.

Năm 2025, Khánh Như tham gia Miss World Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1. Đến năm 2026, cô được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại Miss International. Trong lần đầu xuất ngoại dự thi nhan sắc quốc tế, người đẹp xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, tiếp tục ghi thêm dấu ấn trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trong khi đó, Phạm Tuấn Ngọc sinh năm 1999, quê Hải Phòng, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các cuộc thi nam vương. Anh tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước khi nổi tiếng, Tuấn Ngọc từng hai lần giành danh hiệu nam vương cấp trường và được vinh danh là sinh viên tiêu biểu. Năm 2023, anh tham gia The Face Vietnam và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Đến tháng 7/2024, Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam 2024, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Mr World và xuất sắc giành ngôi Á vương 1.

Ảnh: TikTok NV, FBNV.