Căn nhà thuê giá 100 triệu/tháng của Đỗ Hoàng Hên và bạn gái

Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araújo da Silva, sinh năm 1994) là một trong những cầu thủ nhập tịch nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam gần đây. Bên cạnh những câu chuyện trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của anh cũng khiến nhiều người quan tâm, trong đó có không gian sống mà Hoàng Hên và bạn gái - Lais Machado đang ở.

Đỗ Hoàng Hên và bạn gái (Ảnh: IGNV)

Được biết Hoàng Hên và bạn gái sống trong một căn duplex tại Hà Nội. Theo chia sẻ trên kênh YouTube Hoàng Trí Công khi đến thăm nhà Hoàng Hên vào đầu năm 2026, căn nhà này có giá thuê 100 triệu/ tháng.

Hoàng Hên cho biết anh lựa chọn sống tại Hà Nội vì yêu thích nhịp sống của Thủ đô. Thành phố đông đúc, có cộng đồng người nước ngoài khá lớn, trong đó có người Brazil, đồng thời có nhiều nhà hàng món Tây phù hợp với sở thích và lối sống của anh.

Trên MXH, cầu thủ gốc Brazil cũng thường chia sẻ không gian bên trong căn nhà. Căn duplex được bài trí theo phong cách cổ điển châu Âu.

Theo quan sát từ hình ảnh do Hoàng Hên đăng tải, tầng 1 gồm khu vực bếp và phòng khách. Không gian bếp không quá lớn nhưng được trang bị đầy đủ đồ dùng cần thiết. Bàn ăn rộng rãi vì anh và bạn gái thường xuyên mời bạn bè đến ăn uống, trò chuyện, ca hát.

Phòng khách có một chiếc sofa lớn màu xanh đậm. Khu vực trưng bày có nhiều huy chương, cúp đánh dấu những cột mốc trong sự nghiệp của Hoàng Hên. Cả phòng khách lẫn bàn ăn đều có view nhìn thẳng ra toàn thành phố.

Phòng khách (Ảnh: IGNV)

Khu vực bàn ăn (Ảnh cắt từ clip)

Căn nhà được trang hoàng trong dịp Giáng sinh (Ảnh: IGNV)

Chậu hoa đào trong dịp Tết (Ảnh: TTNV)

Lối dẫn lên cầu thang tầng 2 (Ảnh cắt từ clip)

Cũng trong chia sẻ trên kênh YouTube Hoàng Trí Công, tầng 2 có phòng ngủ, phòng lưu giữ những món quà từ người hâm mộ, khu vực trưng bày sở thích cá nhân của Hoàng Hên như mũ lưỡi trai, nước hoa, đồng hồ, giày,...

Đỗ Hoàng Hên có bộ sưu tập mũ lưỡi trai và đồng hồ, được dùng thay đổi tùy theo trang phục, sự kiện hoặc tâm trạng trong ngày. Về nước hoa, anh cũng sở hữu nhiều chai khác nhau, thậm chí có thói quen tự kết hợp các mùi với nhau và xịt nước hoa ngay cả khi ra sân thi đấu. Về giày, tại thời điểm đầu năm 2026, Hoàng Hên có tổng cộng 52 đôi giày.

Phòng ngủ master cũng có view bao trọn thành phố và có bồn tắm, khu vực vệ sinh

Dãy kệ đựng nước hoa và đồng hồ (Ảnh cắt từ clip)

Những chiếc mũ của Hoàng Hên (Ảnh cắt từ clip)

Bộ sưu tập giày được xếp gọn gàng trong một phòng ngủ khác (Ảnh cắt từ clip)

Đỗ Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araújo da Silva, sinh năm 1994 tại Brazil. Anh từng được đào tạo bóng đá tại Tây Ban Nha, trong đó có thời gian ở lò La Masia của Barcelona (Tây Ban Nha) trước khi sang Việt Nam thi đấu từ năm 2020.

Tại Việt Nam, Hendrio từng khoác áo CLB Topenland Bình Định (nay là CLB Quy Nhơn United) và sau đó gia nhập CLB Thép Xanh Nam Định. Hiện tại, Hoàng Hên đang thi đấu cho CLB Hà Nội.

Sau nhiều năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam, Hendrio được cấp quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025 và lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Đây là bước ngoặt giúp anh có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam. Năm 2026, Hoàng Hên lần đầu được triệu tập và ra mắt đội tuyển, nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ nhập tịch được chú ý.



