Cảng Phước An có Phó Tổng Giám đốc GenZ

19-08-2025 - 12:02 PM | Thị trường chứng khoán

Cảng Phước An bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền Lương làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/8. Được biết bà Trần Thị Hiền Lương sinh năm 2002 và là con gái của Thành viên HĐQT Trần Nhân Tâm.

Công ty cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng Phước An (MCK: PAP, UPCoM) mới đây công bố việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền Lương làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 15/8.

Quyết định này gây chú ý bởi bà Trần Thị Hiền Lương còn rất trẻ khi sinh năm 2002 là con gái của Thành viên HĐQT Trần Nhân Tâm.

Ông Trần Nhân Tâm sinh năm 1971, có trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai. Ông được bổ nhiệm vào HĐQT PAP tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Ông Tâm hiện đang nắm hơn 5,2 triệu cổ phiếu PAP, tương ứng tỷ lệ 2,6% vốn. 

Sau khi được bổ nhiệm, bà Trần Thị Hiền Lương sẽ trở thành thành viên Ban điều hành thứ 5 của Cảng Phước An cùng với Tổng Giám đốc Trương Hoàng Hải và các Phó Tổng Giám đốc Đào Minh Tùng, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Đình Nghiêm.

Cảng Phước An có Phó Tổng Giám đốc GenZ- Ảnh 1.

Về tình hình kinh doanh, Cảng Phước An tiếp tục báo lỗ sau thuế hơn 125 tỷ đồng trong quý II/2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân thua lỗ vẫn đến từ việc doanh thu không đủ bù đắp chi phí giá vốn và tài chính.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 19 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán lên tới 75 tỷ đồng và chi phí tài chính 61 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PAP đạt doanh thu gần 29 tỷ đồng nhưng lỗ 248 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến cuối quý II/2025 xấp xỉ 279 tỷ đồng.

Ban Lãnh đạo PAP đặt kế hoạch lỗ sau thuế năm 2025 ở mức gần 450 tỷ đồng. Trong khi đó, mục tiêu tổng doanh thu cả năm là 150 tỷ đồng, đến nay mới thực hiện được khoảng 25%.

Về quy mô tài sản, tính tới ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Cảng Phước An tăng 19,2% so với đầu năm, lên 8.491 tỷ đồng. Trong đó, 2.957,5 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn; 980,9 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

