Cảnh báo chiến dịch tấn công mới nhắm vào các thiết bị mạng Cisco

Theo NCSC, chiến dịch tấn công mạng ArcaneDoor ảnh hưởng đến các thiết bị mạng Cisco. Khi truy cập được vào các thiết bị này, đối tượng tấn công có thể điều hướng lại hoặc điều chỉnh lưu lượng mạng, theo dõi liên lạc trong mạng lưới và thực hiện hành động trái phép.

Trong thời gian vừa qua, đã cho thấy sự gia tăng của các chiến dịch tấn công nhằm vào thiết bị mạng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông và tổ chức năng lượng. Vào đầu năm 2024, trong một cuộc điều tra phân tích đã phát hiện được một nhóm tấn công mới hiện đang được theo dõi dưới tên UAT4356 bởi Talos và STORM-1849 bởi Microsoft Threat Intelligence Center.

Được biết, UAT4356 đã triển khai hai backdoor trong chiến dịch lần này, có tên “Line Runner” và “Line Dance”, cả hai được sử dụng để thực hiện các hành vi độc hại lên thiết bị bị ảnh hưởng, bao gồm: điều chỉnh cấu hình, do thám, theo dõi/trích xuất lưu lượng mạng và leo thang đặc quyền.

Thông qua quá trình điều tra phân tích, các nhà phân tích thấy rằng các nhóm tấn công thường triển khai mã độc, thực thi mã từ xa trên thiết bị bị ảnh hưởng. Hai lỗ hổng bị khai thác gồm có:

CVE-2024-20353 (Điểm CVSS: 8.6 - Cao) tồn tại trên Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software và Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Software cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.

CVE-2024-20359 (Điểm CVSS: 6.0 -Trung bình) tồn tại trên Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software và Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Software cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý với đặc quyền root.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Quý Đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các đơn vị thực hiện:

Thứ nhất, kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin đang sử dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch tấn công trên. Chủ động theo dõi các thông tin liên quan đến chiến dịch tấn công mạng, sẵn sàng các biện pháp bảo mật để tránh nguy cơ bị tấn công.

Thứ hai, tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 02432091616, thư điện tử: ncsc@ais.gov.vn.