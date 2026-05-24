Cảnh báo khẩn: 39 sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả, nhiều loại "quen nhẵn mặt" trong nhiều gia đình Việt

Theo Phương Anh | 24-05-2026 - 13:05 PM | Sống

Cơ quan chức năng vừa công bố danh sách các sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn tới người tiêu dùng từng mua, sử dụng các sản phẩm này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra 2 vụ án hình sự liên quan đến các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức , xảy ra tại Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng, tương ứng với 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.

Danh sách cụ thể các sản phẩm bị xác định là hàng giả bao gồm:

Danh mục sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả (Ảnh: Fanpage Thông tin Chính phủ)

Nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua hoặc sử dụng các sản phẩm thuộc danh mục trên chủ động phối hợp làm việc, cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình mua bán, đồng thời giao nộp những sản phẩm chưa sử dụng cho cơ quan điều tra.

Theo thông báo, thời hạn tiếp nhận thông tin, tài liệu và sản phẩm là trước ngày 29/5/2026. Sau thời điểm này, nếu các cá nhân, tổ chức liên quan không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ (địa chỉ số 216 đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) hoặc liên hệ Điều tra viên Lại Ngọc Tú qua số điện thoại 0886.090.886 để được hướng dẫn, giải quyết.

*Theo: Thông tin Chính Phủ

