Cảnh báo khẩn đến những ai nhận tin nhắn, cuộc gọi có nội dung này, cần liên hệ ngay cho cơ quan chức năng

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) vừa phát đi cảnh báo khẩn đến người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trước tình trạng nhiều đối tượng giả danh nhân viên công ty để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo Dowaco, thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh bất ngờ nhận được các cuộc gọi mạo danh nhân viên công ty với nhiều lý do khác nhau như yêu cầu ký lại hợp đồng cấp nước do sáp nhập, cập nhật định mức giá rẻ, hay bổ sung thủ tục sử dụng nước máy. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gửi đường link giả mạo website hoặc ứng dụng chăm sóc người dân nhằm cài mã độc chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền trong tài khoản ngân hàng.

Tuy nhiên, Dowaco khẳng định hiện nay công ty không triển khai bất kỳ chương trình ký lại hợp đồng, không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, không gửi đường link lạ cũng như không thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài hóa đơn tiền nước hằng tháng đã được thông báo chính thức. Vì vậy, mọi cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn chuyển tiền đều là hành vi lừa đảo. Đồng thời, công ty cũng không thực hiện thu tiền tại nhà hay thông qua tài khoản cá nhân.

Để tránh bị lợi dụng, Dowaco cho biết tất cả các thông báo chính thức đều được gửi qua đầu số định danh “DOWACO”, với các cú pháp quen thuộc như: “DOWACO thong bao”, “DOWACO TB”, “DOWACO TB den KH”.

Ngoài ra, người dân chỉ nên giao dịch qua các kênh chính thức của công ty, bao gồm: Tổng đài Chăm sóc người dân 02513.680680; website dowaco.vn hoặc cskh.dowaco.vn. Khi thanh toán tiền nước hoặc các khoản phí sửa chữa, lắp đặt…, người dân cần thực hiện duy nhất qua tài khoản mang tên “Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai”, qua các đơn vị thu hộ, ví điện tử hoặc tại điểm giao dịch của Dowaco.

Dowaco đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin ngân hàng, CCCD, không nhấp vào đường link lạ và không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ. Nếu có người đến nhà yêu cầu ký giấy tờ hoặc có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần ngay lập tức liên hệ tổng đài của công ty hoặc báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.