Cảnh báo nóng về nhiệt độ toàn cầu

Theo WMO, hiện tượng thời tiết La Nina (thường khiến nhiệt độ toàn cầu giảm nhẹ) đã xảy ra ở Thái Bình Dương trong 3 năm qua. Giờ đây, khả năng hiện tượng El Nino diễn ra trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 là 60%. Con số này tăng lên 70%-80% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9.



Ông Wilfran Moufouma Okia, chuyên gia của WMO, cho biết hiện vẫn chưa có ước tính nào về mức nhiệt độ tăng thêm mà hiện tượng El Nino sắp tới có thể gây ra. Ngoài ra, hiện chưa dự đoán được cường độ và thời gian kéo dài của hiện tượng này. Tuy nhiên, ông Okia cảnh báo El Nino sẽ thúc đẩy nhiệt độ toàn cầu gia tăng.



Theo Reuters, 2016 là năm nóng nhất từng được ghi nhận, trùng hợp với hoạt động mạnh của hiện tượng El Nino. Dù vậy, biến đổi khí hậu cũng góp phần dẫn đến nắng nóng khắc nghiệt ngay cả trong những năm không có hiện tượng này.

Nhiệt độ ở thủ đô Bangkok – Thái Lan đạt mức 45,4 độ C hôm 21-4 Ảnh: Reuters

Cảnh báo trên của WMO càng thêm có cơ sở sau khi dữ liệu của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Mỹ (NOAA) cho thấy nhiệt độ trung bình của bề mặt đại dương đạt mức cao kỷ lục trong tháng 4. Cụ thể, theo tờ The Straits Times, con số này đạt 21,1 độ C vào đầu tháng rồi, cao hơn kỷ lục 21 độ C năm 2016 - năm có hiện tượng El Nino.

Đã xuất hiện nỗi lo đại dương ấm lên có thể gây ra nhiều cơn bão cực đoan hơn và khiến băng tan chảy nhanh hơn. Ngoài ra, các đợt nắng nóng trên biển nghiêm trọng hơn cũng xuất hiện, gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô hàng loạt.



Bà Moninya Roughan, chuyên gia của Trường ĐH New South Wales (Úc), nhận định phần lớn đại dương trên thế giới đang ấm khác thường và các kỷ lục về nhiệt độ cao có thể bị phá trong năm nay.

Một số nhà khoa học hiện thấy khó hiểu, cũng như lo ngại về hiện tượng đại dương ấm lên nhanh chóng trong những tuần gần đây.



"Đây có thể là hiện tượng cực đoan ngắn hạn hoặc có thể mở đầu của điều gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều" - ông Mike Meredith, chuyên gia của Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, nhận định. Một nghiên cứu công bố vào tháng 1-2023 cho thấy nhiệt độ các đại dương tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2022.