Cảnh báo núi Phú Sĩ ngủ say 300 năm sắp tỉnh giấc

Mối nguy hiểm tiềm ẩn từ việc núi Phú Sĩ phun trào một lần nữa thu hút sự chú ý lớn. Ông Toshiji Fujii, chuyên gia núi lửa học kiêm cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Động đất thuộc Đại học Tokyo, chỉ ra rằng dựa trên lịch sử phun trào, núi Phú Sĩ từng có tần suất phun trào trung bình khoảng 30 năm một lần.

Tuy nhiên, kể từ sau đại phun trào Hōei vào năm 1707, ngọn núi này đã im lặng suốt hơn 300 năm qua. "Có thể nói, hiện tại núi Phú Sĩ có thể phun trào bất cứ lúc nào." Một khi thảm họa quy mô lớn xảy ra, tro núi lửa có nguy cơ làm tê liệt mạng lưới giao thông và mạch máu kinh tế của toàn bộ vùng thủ đô.

Theo truyền thông Nhật Bản, dù núi Phú Sĩ nổi tiếng với cảnh quan hùng vĩ và thu hút lượng lớn khách du lịch leo núi mỗi năm, về bản chất đây vẫn là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Giáo sư danh dự Đại học Tokyo kiêm Viện trưởng Viện Khoa học Núi Phú Sĩ tỉnh Yamanashi, ông Toshiji Fujii, cho biết các nghiên cứu địa chất dài hạn cho thấy núi Phú Sĩ đã ghi nhận khoảng 180 hoạt động phun trào từ 5.600 năm trước cho đến nay, tương đương "trung bình khoảng 30 năm sẽ phun trào một lần".

Ông chỉ ra rằng lần đại phun trào gần nhất diễn ra vào năm 1707 (đại phun trào Hōei), nhưng suốt hơn 300 năm sau đó không hề có thêm hoạt động núi lửa nào. Do đó, xét theo chu kỳ, ngọn núi này có khả năng đã bước vào giai đoạn có thể phun trào bất cứ lúc nào. Ông nhấn mạnh rằng nhiều ngọn núi lửa hoạt động trên thế giới từng ngủ yên hơn một thế kỷ vẫn có thể bùng phát dữ dội, và núi Phú Sĩ cũng không ngoại lệ.

Với công nghệ hiện đại, việc dự đoán thời điểm phun trào của núi Phú Sĩ vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Fujii thừa nhận rằng dù lịch sử quan trắc hiện đại của núi Phú Sĩ đã kéo dài hơn 100 năm, nhưng trong suốt thời gian đó không hề có lần phun trào nào, khiến giới khoa học rất khó đưa ra cảnh báo chính xác dựa trên các dấu hiệu tiền đề. Ông cho biết các hình thái phun trào khác nhau bao gồm dòng dòng chảy mắc ma, lượng tro núi lửa và vị trí miệng núi lửa đều có thể khác nhau: "Phải đợi đến khi nó phun trào thì mới biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Những gì có thể xảy ra

Đối với những tác động có tính sát thương được quan tâm nhất, ông Fujii cảnh báo rằng một khi xảy ra sự kiện có quy mô tương đương với đại phun trào Hōei, tro núi lửa sẽ giáng một đòn toàn diện vào vùng thủ đô Nhật Bản. Nếu cột tro bụi cao vượt quá 10.000 mét, tro núi lửa sẽ theo gió Tây ôn đới lan rộng đến khu vực Kanto, gây ra tình trạng mưa tro trên diện rộng.

Ông chỉ ra thêm rằng xã hội hiện đại phụ thuộc rất lớn vào hệ thống giao thông và điện lực, do đó thiệt hại sẽ vượt xa thời kỳ Edo. Hệ thống đường sắt, đường bộ và hàng không có nguy cơ bị tê liệt hoàn toàn. "Mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng của Nhật Bản có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn, thậm chí gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu!"

Ông Fujii đã lấy núi lửa Sakurajima làm ví dụ để chỉ ra sự khác biệt. Ông cho biết dù Sakurajima phun trào thường xuyên nhưng lượng tro của mỗi lần là rất nhỏ, khu vực thành phố Kagoshima thậm chí chỉ ghi nhận lớp tro dày chưa đến 0,1 milimét, và tổng lượng tro phun trào cả năm chỉ khoảng 5 triệu tấn. Trong khi đó, trận đại phun trào Hōei năm 1707 của núi Phú Sĩ kéo dài suốt 16 ngày với tổng lượng tro núi lửa lên tới khoảng 1,7 tỷ tấn. "Khoảng cách về quy mô lên tới hàng trăm lần, kinh nghiệm từ Sakurajima gần như không thể áp dụng."

Vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, tro núi lửa phun trào từ miệng núi lửa Sakurajima, kèm theo tiếng sấm núi lửa và tro bụi đã phun trào trong khoảng một giờ.

Ông cũng nhắc nhở rằng bản chất của tro núi lửa khác với tro bụi thông thường, thành phần của nó gần giống với bột đá và mảnh vỡ thủy tinh với thành phần chính là silicon dioxide, có độ cứng cao và sắc nhọn. Nếu con người hít phải có thể gây ra tác động tiêu cực đến phổi, còn nếu bay vào mắt sẽ gây đau đớn và tổn thương.

Về cơ sở hạ tầng, ông Fujii chỉ ra tro núi lửa có thể gây mất điện và hỏng hóc thiết bị. Ví dụ, sau khi tro núi lửa bao phủ các thiết bị cách điện của trạm biến áp, nếu gặp mưa có thể dẫn điện và gây ra hiện tượng đoản mạch. Ông dẫn chứng vụ phun trào núi lửa Aso vào năm 2016, thời điểm đó cũng đã xảy ra tình trạng mất điện.

Đối mặt với thảm họa có thể xảy ra, ông Fujii nhấn mạnh cần phải thiết lập trước các cơ chế ứng phó. Ông kiến nghị ngay cả trong thời gian có mưa tro, vẫn cần duy trì hoạt động của các tuyến đường chính, chẳng hạn như sử dụng máy móc hạng nặng để dọn sạch tro núi lửa, ít nhất là duy trì lưu thông một làn đường để tránh tình trạng giao thông bị gián đoạn hoàn toàn.

Vào năm 2025, Nội các Nhật Bản đã đưa ra mô phỏng nếu núi Phú Sĩ xảy ra hoạt động núi lửa có quy mô tương đương đại phun trào Hōei, tro núi lửa có thể bay đến khu vực Kanto trong vòng 3 giờ sau khi phun trào. Trong vòng 24 giờ, lớp tro bụi dày gây ảnh hưởng đến giao thông sẽ xuất hiện, vùng thủ đô sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế.

