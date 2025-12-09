Cảnh báo quan trọng cho chủ thẻ ngân hàng chưa cập nhật căn cước công dân

Nam A Bank vừa thông báo tới khách hàng về việc cập nhật thông tin đầy đủ khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán để tránh bị gián đoạn thanh toán, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1-1-2026.

Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam, người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch sẽ phải cập nhật các thông tin về nghề nghiệp, số định danh cá nhân, địa chỉ đăng ký thường trú…

Giấy tờ tuỳ thân đối với khách hàng cá nhân có quốc tịch Việt Nam phải là CCCD, Thẻ căn cước hoặc Căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi chưa có thẻ căn cước.

Đối với cá nhân là người nước ngoài cũng cần cập nhật thông tin đầy đủ, trong đó có số hộ chiếu hoặc thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp; số thị thực nhập cảnh hoặc số giấy tờ thay thị thực nhập cảnh (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam)…

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần sớm cập nhật thông tin đầy đủ để tránh bị gián đoạn tài khoản

Techcombank cũng cho biết từ ngày 1-1-2026, theo quy định một số giấy tờ tùy thân sẽ không còn được chấp nhận khi xác thực giao dịch. Khách hàng cần cập nhật CCCD gắn chip tại chi nhánh Techcombank để bảo đảm sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn.

Theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15, từ đầu năm 2026, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được chấp nhận để thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Techcombank khuyến cáo khách hàng cần sớm cập nhật thông tin để tiếp tục giao dịch tài khoản ngân hàng, thẻ và các dịch vụ liên quan.

Một ngân hàng khác cũng vừa gửi thông báo là Agribank, khi cho biết sẽ ngừng sử dụng hộ chiếu trong giao dịch từ ngày 1-1-2026.

Theo đó, từ đầu năm 2026, Agribank ngừng chấp nhận hộ chiếu để thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán đối với khách hàng là công dân Việt Nam trên tất cả các kênh. Theo quy định mới, khách hàng cần sử dụng các giấy tờ tùy thân như CCCD gắn chip, Thẻ căn cước, Căn cước điện tử để xác thực thông tin khi giao dịch.

Để tránh gián đoạn giao dịch, các khách hàng đang sử dụng hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân tại Agribank cần sớm đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trên toàn quốc để cập nhật thông tin thay thế bằng CCCD gắn chip/Thẻ căn cước/Căn cước điện tử trước ngày 1-1-2026.

Thông báo của Agribank

Khách hàng có thể cập nhật thông tin CCCD gắn chip trên ứng dụng ngân hàng



