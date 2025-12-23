Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo thêm 1 thủ đoạn lừa đảo mới nhắm đến những người tham gia giao thông, ai cũng có thể trở thành nạn nhân

23-12-2025 - 17:23 PM | Xã hội

Lợi dụng việc triển khai camera AI phạt nguội, các đối tượng lừa đảo giả mạo thông báo vi phạm giao thông qua tin nhắn, đường link yêu cầu nhập thông tin cá nhân và OTP để chiếm đoạt tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc các cơ quan chức năng tăng cường lắp đặt hệ thống camera AI để xử phạt vi phạm giao thông qua hình thức “phạt nguội”, các đối tượng lừa đảo đã liên tục thay đổi kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo phản ánh, nhiều người dân nhận được tin nhắn hoặc đường link lạ với nội dung thông báo phương tiện vi phạm giao thông và bị phạt nguội. Khi bấm vào đường link, màn hình hiển thị thông tin vi phạm khá chi tiết, tạo cảm giác giống trang thông tin chính thống của cơ quan chức năng.

Nguồn ảnh: Công an xã Giao Thủy

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện “xác minh”, “liên kết tài khoản” hoặc “nộp phạt trực tuyến” bằng cách nhập thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng và mã OTP. Ngay sau khi người dùng hoàn tất các thao tác này, tài khoản ngân hàng có thể bị chiếm quyền kiểm soát và tiền bị rút sạch trong thời gian ngắn.

Theo khuyến cáo, các cơ quan chức năng không gửi đường link yêu cầu người dân cung cấp thông tin thẻ, mã OTP hay tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Việc yêu cầu nhập OTP là dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo.

Để tra cứu thông tin vi phạm giao thông, người dân được khuyến cáo sử dụng các kênh chính thống, trong đó có ứng dụng VNeTraffic. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, nhập biển số xe để kiểm tra tình trạng vi phạm, tuyệt đối không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc email.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được xác thực; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo để ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Cục CSGT khẳng định rõ, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại.

Tất cả các thông báo chính thống đều được thực hiện trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua các kênh thông tin chính thức của lực lượng Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, bao gồm cả vi phạm phát hiện qua hệ thống camera giám sát, "phạt nguội", có thể thực hiện theo các cách sau:

1. Truy cập Trang thông tin điện tử của Cục CSGT tại địa chỉ: www.csgt.vn

2. Liên hệ trực tiếp với Phòng CSGT tỉnh, thành phố để xác minh thông tin vi phạm nếu có thông báo chính thức.

Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với lực lượng CSGT.

Người dân không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email, zalo; không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ trang web hay số điện thoại nào không rõ ràng.

Đồng thời, cảnh giác khi có người xưng là công an, cán bộ nhà nước gọi đến yêu cầu nộp phạt online.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Công an Hà Nội xử lý chủ kênh “Tuổi Già Audio” và ra cảnh báo nóng

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

