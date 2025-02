Cảnh báo thủ đoạn giả danh lực lượng công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Qua thông tin nhận được từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện một số đối tượng xấu đang thực hiện hành vi giả danh cán bộ Công an tỉnh Sóc Trăng để gọi điện cho người dân trên địa bàn nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/2/2025, chị N.Y.T người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Sóc Trăng nhận được cuộc gọi từ số thuê bao “0826.354.571” với nội dung giới thiệu như sau: “Chào chị, tôi gọi đến từ Công an tỉnh Sóc Trăng, đề nghị chị chiều ngày mai mang căn cước công dân đến trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ số 18, đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật”, khi chị N.T.Y hỏi cấp bậc, chức vụ, nơi công tác đối tượng này tự xưng là “Trung úy Phan Văn Hưng thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an tỉnh Sóc Trăng”.

Số thuê bao giả danh lực lượng Công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình trao đổi với chị N.Y.T đối tượng này liên tục đe dọa đây là vụ việc nghiêm trọng, yêu cầu chị N.Y.T phải đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc. Nhưng chị N.Y.T trình bày hiện đang đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, đối tượng đã hướng dẫn chị N.Y.T kết bạn qua ứng dụng “Zalo” để gửi hình ảnh mặt trước và mặt sau căn cước công dân để đối tượng xác minh, sau đó đề nghị chị N.Y.T cung cấp mã xác nhận qua tin nhắn SMS đã được gửi về số thuê bao của chị N.Y.T; quá trình hướng dẫn đối tượng liên tục thúc ép, yêu cầu phải thực hiện ngay nhằm thao túng tâm lý của người nghe.

Tuy nhiên, do nhận thấy nội dung cuộc gọi có nhiều nghi vấn, chị N.Y.T đã kết thúc cuộc gọi trên và báo ngay cho cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an tỉnh xác định đây là một thủ đoạn lừa đảo của tội phạm, tuy không mới nhưng chúng sử dụng công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản của những người dân có tâm lý nhẹ dạ, cả tin. Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua các bước:

(1) Thu thập thông tin cá nhân, số điện của người dân thông qua các ứng dựng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok...), trên các Web đen mua bán dữ liệu cá nhân...

(2) Thông qua các số điện thoại không chính chủ (giả mạo) trực tiếp gọi điện cho người dân tự xưng là cán bộ Công an thuộc các đơn vị Công an tỉnh, Công an huyện hoặc các phòng nghiệp vụ để mời người dân lên trụ sở cơ quan Công an làm việc, khi người dân có tâm lý hoang mang, lo sợ các đối tượng sẽ gợi ý họ thực hiện các yêu cầu “xác minh online” thông qua các app giả mạo (ứng dựng giả do các đối tượng xấu tạo lập nhằm mục đích thu thập thông tin người dùng), các đối tượng sẽ yêu cầu người dân cài đặt các app, sau đó nhập các trường thông tin cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thông tin căn cước công dân, số điện thoại... nhằm thu thập thông tin cá nhân của người dân; Trong trường hợp khác các đối tượng yêu cầu người dân tạo liên kết bạn bè thông qua số điện thoại hoặc mã QR trên ứng dụng Zalo, sau đó yêu cầu người dân chụp gửi mặt trước và sau căn cước công dân và các giấy tờ cá nhân khác.

(3) Các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp mã xác nhận thông qua tin nhắn SMS hoặc mã OTP được gửi đến số thuê bao của người dân.

(4) Các đối tượng yêu cầu người dân chuyển một số tiền nhất định vào tài khoản ngân hàng để bão lãnh cho bản thân hoặc để nộp tiền lệ phí hồ sơ giải quyết vụ việc, do số tiền không quá lớn thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng nên nhiều người dân đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Mặt khác, việc các đối tượng thu thập được thông tin cá nhân và được người dân cung cấp mã xác nhận đã sử dụng công nghệ cao cao chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân (bị hại) sau đó chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo, không hoang mang, lo sợ trước thủ đoạn lừa đảo này. Khi giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính, giải quyết vụ việc hình sự lực lượng công an sẽ gửi thư mời, giấy triệu tập đến cho người dân hoặc phân công cảnh sát khu vực, cán bộ công an xã nơi người dân sinh sống trực tiếp mời người dân đến trụ sở cơ quan công an để làm việc.

Nếu xảy ra trường hợp tương tự nêu trên người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền hay thực hiện theo các yêu cầu của đối tượng, kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ tư vấn, trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần trình báo ngay vụ việc cho cơ quan công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.