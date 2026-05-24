Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng thông báo nhận điểm thưởng

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, các dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong giao dịch, thanh toán và quản lý tài chính. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích đó, các loại tội phạm công nghệ cao cũng ngày càng gia tăng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin hoặc liên hệ qua mạng xã hội với nội dung thông báo khách hàng có “điểm thưởng sắp hết hạn”, “được hoàn tiền tri ân”, “nhận quà tặng giá trị lớn” hoặc “được nâng hạng khách hàng VIP”.

Để tạo lòng tin, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại, tài khoản mạng xã hội có hình ảnh, logo giống ngân hàng thật. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link giả mạo website ngân hàng hoặc yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, thậm chí cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đáng chú ý, các website giả mạo hiện nay được thiết kế rất tinh vi với giao diện gần giống hoàn toàn trang chính thức của ngân hàng, khiến nhiều người khó nhận biết thật – giả. Ngay sau khi nạn nhân nhập thông tin hoặc mã OTP, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập tài khoản và thực hiện hành vi chuyển tiền, rút tiền trong thời gian rất ngắn.

Không chỉ dừng lại ở hình thức nhắn tin, gọi điện thông thường, nhiều đối tượng còn sử dụng công nghệ AI để giả giọng nói tổng đài viên, giả hình ảnh nhân viên ngân hàng nhằm tăng mức độ tin cậy. Một số trường hợp còn thực hiện cuộc gọi video, mặc đồng phục và sử dụng phông nền có logo ngân hàng để đánh lừa người dân.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng chỉ vì mất cảnh giác trước các lời mời “nhận thưởng miễn phí”.

Trong khi đó, các ngân hàng hiện nay hầu như không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc truy cập đường link lạ để nhận quà hay quy đổi điểm thưởng. Mọi giao dịch chính thức đều được thực hiện thông qua ứng dụng hoặc website chính thống của ngân hàng.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Messenger hoặc email không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng, người dân cần chủ động xác minh thông tin qua tổng đài chính thức hoặc trực tiếp đến chi nhánh giao dịch để kiểm tra. Đồng thời, thường xuyên cập nhật kiến thức về an toàn thông tin, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới để người dân nhận diện và phòng tránh hiệu quả.

Không gian mạng mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc nâng cao nhận thức, tỉnh táo trước các chiêu trò “nhận điểm thưởng”, “quà tặng tri ân” chính là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trong thời đại số hiện nay.