Cảnh báo tới tất cả những người thích tắm nước nóng

Vì sao tắm nước nóng có thể gây áp lực lên tim?

Tắm nước nóng thường được xem là cách thư giãn hiệu quả sau một ngày dài. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thói quen này, nếu lạm dụng, có thể gây áp lực lên hệ tim mạch và tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Theo một báo cáo được Daily Mail dẫn lại, khảo sát của Harris Poll cho thấy hơn một nửa người Mỹ thích tắm nước nóng, trong đó khoảng 17% có xu hướng chỉnh nhiệt độ nước lên mức cao nhất mà họ có thể chịu được. Dù mang lại cảm giác dễ chịu tức thì, việc tiếp xúc với nước quá nóng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch.

Khi cơ thể tiếp xúc với nước nóng, các mạch máu sẽ giãn ra để giải phóng nhiệt. Quá trình này khiến máu dồn nhiều hơn về bề mặt da, đồng thời làm giảm huyết áp. Để duy trì tuần hoàn ổn định, tim buộc phải đập nhanh hơn.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy tắm nước nóng có thể khiến nhịp tim tăng hơn 30%30%. Theo bác sĩ phẫu thuật mạch máu Xzabia Caliste (Hệ thống Y tế Albany Med, New York), sự thay đổi này khiến tim phải hoạt động mạnh hơn để đảm bảo máu và oxy được cung cấp đầy đủ cho cơ thể.

Sự kết hợp giữa huyết áp giảm và nhịp tim tăng đột ngột có thể gây chóng mặt, choáng váng, đặc biệt ở những người có tiền sử bệnh tim. Điều này làm tăng nguy cơ ngất xỉu và té ngã, thậm chí dẫn đến chấn thương.

Ngoài ra, nếu tình trạng tăng nhịp tim xảy ra lặp lại, tim có thể không nhận đủ lượng máu giàu oxy cần thiết, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người có bệnh nền tim mạch có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ.

Bác sĩ Caliste cho biết, ở người khỏe mạnh, cơ thể thường có khả năng tự điều chỉnh nhanh chóng. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh tim mạch hoặc mạch máu, các phản ứng này có thể mạnh hơn và dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Những ai cần đặc biệt thận trọng?

Dù không phải ai cũng cần tránh hoàn toàn việc tắm nước nóng, các chuyên gia khuyến cáo một số nhóm nên hạn chế nhiệt độ nước quá cao hoặc thời gian tắm quá lâu:

Người cao tuổi

Người mắc bệnh tim mạch, bệnh mạch máu

Người có huyết áp thấp hoặc tuần hoàn kém

Người đang mất nước

Người sử dụng thuốc huyết áp

Người dễ bị chóng mặt hoặc có tiền sử té ngã

Ở những nhóm này, sự thay đổi đột ngột của mạch máu khi tắm nước quá nóng có thể làm tăng nguy cơ ngất xỉu hoặc mất thăng bằng.

Các chuyên gia y tế khuyến nghị nên giữ nhiệt độ nước tắm trong khoảng từ 37∘C đến 40,5∘C. Mức nhiệt này vừa đủ để thư giãn cơ thể mà không gây áp lực quá lớn lên hệ tim mạch. Ngoài ra, nước quá nóng còn có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến da dễ bị khô, kích ứng, thậm chí làm tăng nguy cơ chàm và mẩn đỏ.

Tắm nước nóng đúng cách vẫn mang lại nhiều lợi ích như thư giãn cơ bắp, cải thiện tuần hoàn và giảm căng thẳng. Tuy nhiên, việc lạm dụng nhiệt độ cao hoặc tắm quá lâu có thể phản tác dụng.

Điều quan trọng là lựa chọn mức nhiệt phù hợp với thể trạng và theo dõi phản ứng của cơ thể. Nếu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, tim đập nhanh bất thường hoặc mệt mỏi sau khi tắm, nên điều chỉnh lại thói quen để đảm bảo an toàn.

Theo Daily Mail