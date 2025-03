Cảnh báo website bán hàng lừa đảo

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Thiên (ngụ tại TP Thủ Đức) cho biết vài tuần trước, ông đã lên mạng tìm mua cặp loa nghe nhạc cho gia đình. Khi tìm được một sản phẩm ưng ý, với mức giá tốt, ông không ngần ngại gọi vào số hotline để đặt hàng.

Sau khi chuyển khoản 12 triệu đồng, người bán hứa sẽ giao hàng trong ngày nhưng sau đó ông Thiên không nhận được hàng. Khi liên hệ lại, số điện thoại đã không thể kết nối.

Kiểm tra thông tin trên trang web, ông Thiên thấy công ty này có trụ sở tại khu vực quận 9 cũ (nay thuộc TP Thủ Đức). Khi tìm đến tận nơi, chủ nhà cho biết công ty đã trả mặt bằng và chuyển đi nơi khác.

Sau khi trình báo cơ quan công an và chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã vào cuộc và xác định đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh hoa giao dịch trực tuyến

Theo thông tin từ dự án Chống Lừa Đảo, có rất nhiều báo cáo của người dùng về các vụ lừa đảo mua bán trực tuyến trên các trang web trong và ngoài nước. Đặc biệt, nhiều vụ mạo danh từ nước ngoài khiến người mua không thể truy tìm kẻ gian và chắc chắn không thể lấy lại tiền.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), sáng lập dự án Chống Lừa Đảo, khuyên người dùng chỉ nên mua hàng trên các nền tảng, ứng dụng chính thống đã được chứng thực và có con dấu của Bộ Công Thương. Người dùng cũng có thể truy cập trang web www.tinnhiemmang.vn của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia để kiểm tra độ an toàn của website hoặc ứng dụng bán hàng.

Những trang web đã được xác thực bởi cơ quan chức năng sẽ tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo bảo vệ thông tin và dữ liệu cá nhân của người dùng. Quan trọng hơn, nếu xảy ra tranh chấp hay gian lận thương mại, người mua có thể được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Vì vậy, người dùng không nên mua hàng trên các website nước ngoài chưa được đăng ký, xác thực bởi Bộ Công Thương, vì nguy cơ bị lừa đảo rất cao mà không có cơ chế bảo vệ quyền lợi.