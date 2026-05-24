Cảnh giác chiêu trò tích hợp “sổ đỏ” vào VNeID

Các đối tượng lợi dụng tài sản giá trị ớn của bất động sản và sự thiếu kiểm chứng của người dân, để giả danh cán bộ cơ quan chức năng, yêu cầu tích hợp “sổ đỏ” và ứng dụng VneID, giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận từ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, cảnh báo phương thức hoạt động phổ biến của các đối tượng lừa đảo, cụ thể như sau:

+ Mạo danh cán bộ chính quyền: Các đối tượng chủ động gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ cơ quan quản lý hành chính hoặc Công an xã/phường.

+ Tạo lý do cấp bách: Chúng thông báo thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“Sổ đỏ”) của công dân đang bị lỗi dữ liệu, sai lệnh vị trí hoặc cần phải thực hiện tích hợp gấp vào ứng dụng định danh điện tử VNeID theo “chủ trương mới”.

+ Cài cắm mã độc từ xa: Thay vì hướng dẫn công dân ra cơ quan chức năng, các đối tượng gửi các đường link truy cập (qua Zalo, Facebook, SMS) có giao diện giống với cổng dịch vụ công hoặc file có đuôi .apk., khi có người dân tải về và cài đặt, thì thực chất đã cài mã độc vào điện thoại cá nhân và điện thoại đã bị chiếm quyền.

+ Chiếm quyền kiểm soát và rút tiền: Mã độc này cho phép đối tượng theo dõi, đánh cắp thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, từ đó âm thầm chuyển tiền trong tài khoản của nạn nhân đi và chiếm đoạt, mà nạn nhân không hề hay biết.

Để chủ động bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân và ngăn chặn triệt để thủ đoạn lừa đảo này, phòng An ninh kinh tế, khuyến cáo người dân, tổ chức tuân thủ các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc “Ba không” trên không gian mạng:

Không làm việc với ngươi tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, định danh điện tử đều được xử lý trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng, hoặc qua Dịch vụ công quốc gia chính thức.

Không click vào bất kỳ đường link lạ, không tải hoặc đặt các ứng dụng nằm ngoài cửa hàng chính thống (Google Play đối với Android và App Store đối với iOS)

Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc quyền trợ năng (Accessibility) cho bất kỳ ai.

Nhận biết ứng dụng VneID chính thống

Ứng dụng VneID của Bộ Công an chỉ có một phiên bản chính thức duy nhất trên hai kho ứng dụng lớn. Cơ quan Công an không bao giờ gửi link cài đặt ứng dụng qua tin nhắn Zalo hay SMS cá nhân.

Hiện nay, việc tích hợp các giấy tờ cá nhân vẫn đang được thực hiện theo đúng lộ trình bảo mật nghiêm ngặt, người dân cần theo dõi thông tin từ các kênh báo chí chính thống của tỉnh.

Kịp thời thông báo và xử lý

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo như trên, người dân cần lập tức chấm dứt liên lạc và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, để được tư vấn, hỗ trợ.

Đối với các trường hợp nghi ngờ đã bị nhiễm mã độc (máy nóng bất thường, pin hao nhanh, tự động cài ứng dụng lạ…) người dân cần lập tức ngắt kết nối internet, khôi phục cài đặt gốc của thiết bị và báo ngay cho ngân hàng, để tạm khóa tài khoản khẩn cấp.