Cảnh giác trước những cuộc gọi hiển thị Lockchip, Lock247...

Thường xuyên gọi điện quấy nhiễu giờ nghỉ trưa, những cuộc gọi đề Lockchip, Lock247… hiện nhiều số điện thoại khác nhau, khi người dùng gọi lại đều không được, những cuộc gọi này đang khiến khách hàng thực sự bức xúc. Nhiều khách hàng đồng loạt chia sẻ trên trang cá nhân để cảnh báo cho mọi người về chiêu trò lừa đảo mới này.

Anh Trịnh Quang Trung (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc cho biết, anh thường xuyên nhận được các cuộc gọi Lockchip, Lock247. Khi nghe máy, các đối tượng liền thông báo anh có đơn hàng và khi xác nhận là sẽ nhận hàng thì anh Trung được yêu cầu là phải thanh toán trước tiền xuất kho thì mới giao hàng. Lúc đầu anh còn nghe máy, nhưng sau thấy hiện Lock247 là anh tắt luôn. "Bản thân mình cũng không biết tại sao các đối tượng lại biết được số của mình để gọi, và các số điện thoại đó không thể gọi lại được", anh Trung cho biết.

Tương tự như anh Trung, chị Vũ Thị Thu (Hoàng Quốc Việt) cũng bị cuộc gọi Lock427 thường xuyên làm phiền. Thấy hiện chữ, chị nghi nghi nhưng vẫn nói chuyện gần 5 phút với đối tượng và càng xác định là cuộc gọi lừa đảo. Một người Nam giọng Bắc lơ lớ không lưu loát hỏi họ tên chị, thấy đúng nên chị xác nhận. Người này nói chị có đơn hàng và đọc vanh vách loại hàng gì, shop nào giao từ đâu. Nhưng riêng đơn vị vận chuyển, đối tượng ú ớ và vòng vo.

Sau đó đối tượng yêu cầu chị chuyển khoản tiền cước. Chị tra vấn một hồi, nhưng shipper vẫn yêu cầu chị chuyển khoản. Chị yêu cầu giao tới, nhận được hàng sẽ trả tiền cước ngay. Nhưng shipper không đồng ý, nói quy định như vậy, nếu không chuyển khoản, hàng sẽ hoàn. Chị đồng ý rồi tắt máy. Ngay sau đó chị cũng check lại bên shop gửi hàng thì chủ hàng cũng khẳng định là lừa đảo, bên đơn vị vận chuyển hàng cho shop thường xuyên bị đánh cắp thông tin. Shop luôn dặn khách hàng phải cảnh giác, nếu thấy một chi tiết nhỏ không khớp là dừng lại để gọi chủ hàng hoặc shop xác nhận.

Anh Lê Phong thường xuyên bị các cuộc gọi Lockchip, Lock247 làm phiền. Ảnh: CA

Anh Lê Phong (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) cũng gặp tình trạng như vậy. Theo chia sẻ, anh Phong có đặt hàng trên Facebook món hàng tầm hơn 400.000 đồng. Sau đó 2 ngày có số điện thoại tự xưng là shipper gọi tới, báo anh có đơn hàng ship đến, số tiền, loại hàng đúng như anh đã đặt. "Chiêu trò của các đối tượng lừa đảo là đa số gọi vào giờ một người bình thường sẽ bận đi làm, nên chúng sẽ nói là đang ở ngay địa chỉ nhà bạn, và yêu cầu bạn chuyển khoản. Nhưng nếu bạn bảo đang ở nhà tất nhiên là sẽ không thấy hàng hóa đâu cả, nhưng sau đó khoảng 30 phút sẽ gọi lại và vẫn hỏi có nhà không, nếu bạn tiếp tục nói có, thì các đối tượng sẽ "dở giọng" trách bạn!

Không chỉ có Lockchip, Lock247, nhiều khách hàng còn phản ánh số Cskhchip có dấu hiệu khả nghi như Lock247 thường xuyên gọi đến số điện thoại của người dùng cá nhân để dụ dỗ, hoặc giả danh thu tiền ship hàng, giả danh shipper, giả danh điện lực báo cắt điện vì người dùng không đóng tiền điện… Ma trận số điện thoại lừa đảo đang bủa vây người dùng cá nhân ngày càng nhiều khiến họ hoang mang. Không ít người không dám nghe số điện thoại lạ, trừ khi được nhắn tin thông báo.

Theo ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia: "Việc hiện LockChip, Lock247 có hai trường hợp. Một là do điện thoại người dùng có cài phần mềm tra cuộc gọi spam trong danh bạ, nên khi số điện thoại gọi đến sẽ hiển thị tên Lockchip, Lock247. Hai là do nhà mạng đã lưu danh bạ những số điện thoại đó nên sẽ hiện trên máy người gọi đến như thế.

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Những cuộc gọi dạng này là cuộc gọi spam. Khi có báo cáo từ nhiều khách hàng, nhà mạng sẽ đánh dấu lại là cuộc gọi spam. Nhưng nhà mạng không quyết định được việc chặn số hay không vì họ không thể biết được cuộc gọi đó có lừa đảo không chỉ đánh dấu là spam khi nhiều người phản hồi. Vai trò quyết định vẫn là người dùng, khi thấy các cuộc gọi Lockchip hay Lock247 gọi đến tốt nhất là cảnh giác, không nên nghe để tránh bị lừa đảo".