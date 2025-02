Cảnh giác trước thủ đoạn giả danh Công an hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Theo đó mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm, khi người điều khiển phương tiện vi phạm, số điểm sẽ bị trừ tương ứng với mức độ vi phạm; nếu trong vòng 12 tháng kể từ lần vi phạm gần nhất mà người điều khiển phương tiện không bị trừ thêm điểm, hệ thống sẽ tự động phục hồi về 12 điểm. Trong trường hợp bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ và người vi phạm phải thi lại lý thuyết sau 6 tháng để được cấp lại toàn bộ 12 điểm.

Dù đã rất cảnh giác và nghi ngờ đây là đối tượng lừa đảo nhưng đối tượng đã trấn an chị L.T.L. bằng cách giải thích "nếu là lừa đảo thì đối tượng đã phải yêu cầu chị cung cấp thông tin cá nhân còn đây chỉ hướng dẫn chị cài đặt dịch vụ và kết bạn Zalo để được hướng dẫn chi tiết hơn". Sau một hồi thao túng tâm lý, chị L.T.L. đã tin lời của đối tượng, cài đặt dịch vụ theo hướng dẫn, sau đó đối tượng này đã yêu cầu chị L.T.L. nhập các thông tin giấy tờ cá nhân, chụp hình thẻ ngân hàng mặt trước, mặt sau. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản của chị L.T.L. tại ngân hàng đã bị trừ mất số tiền 75 triệu đồng.

Hình thức lừa đảo mạo danh cán bộ công an tuy không mới nhưng chiêu trò ngày càng tinh vi. Người dân cần lưu ý, điểm giấy phép lái xe sẽ được tự động tích hợp khi cài đặt dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với những người đã được cấp giấy phép lái xe. Cơ quan công an không yêu cầu người dân cài bất kỳ dịch vụ nào để được tích hợp điểm.

Qua sự việc nêu trên, Công an tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo mật thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai; không chuyển tiền theo yêu cầu, không tải về ứng dụng lạ hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng cán bộ công an, người dân cần kiểm tra và xác minh danh tính đối tượng; tích cực chia sẻ, tuyên truyền để người thân, bạn bè cùng chủ động phòng tránh. Trong trường hợp đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, cần kịp thời trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.