Cảnh giác với thông tin “bắt cóc trẻ em” trên mạng xã hội

Cụ thể như, ngày 11/2, tài khoản facebook “Huyền Kem” đăng tải thông báo vụ việc " bắt cóc " xảy ra trên địa bàn TP. Trà Vinh. Ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ và xác định tài khoản facebook trên do H.T.H. (ngụ thành phố Trà Vinh) sử dụng.

Công an TP. Trà Vinh mời H.T.H làm việc, người này thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật . Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính H.T.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin bịa đặt , gây hoang mang trong nhân dân”.

Một vụ việc khác, tối 15/2, anh P.V.T (ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đến Công an xã trình báo về việc con anh là P.Q.V, có dấu hiệu bệnh tâm thần, bỏ nhà đi, không rõ đi đâu.

Qua xác minh, tìm kiếm, cơ quan công an xác định V. đang ở Cần Thơ. Đến 2 giờ ngày 17/2, V. được công an và gia đình đưa về nhà an toàn. Qua làm việc, V. chỉ khai nhận là đi chơi cùng bạn (không biết tên, địa chỉ) và cũng không biết đi bằng phương tiện gì.

Tuy nhiên, vụ việc được một số tài khoản mạng xã hội đăng tải gần đây với nội dung sai sự thật, tạo dư luận không tốt, gây hoang mang trong nhân dân.

Ảnh minh hoạ

Theo Công an tỉnh Trà Vinh , từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ quan chức năng chưa ghi nhận vụ việc bắt cóc, có dấu hiệu bắt cóc trẻ em hay các đối tượng lạ mặt xuất hiện thực hiện các hành vi bắt cóc tại địa phương.

Việc đăng tải, chia sẻ, tán phát, lan truyền các thông tin sai sự thật về các vụ việc “bắt cóc trẻ em” có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng...

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi tham gia mạng xã hội, mọi người cần chú ý chấp hành các quy định pháp luật, không đăng tải, bình luận, chia sẻ, cung cấp thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền cho người thân, bạn bè nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các thông tin giả mạo , sai sự thật trên môi trường mạng cũng như có biện pháp phù hợp bảo vệ trẻ em, đảm bảo không gian sinh hoạt an toàn, lành mạnh…