Cảnh sát cõng cụ bà 94 tuổi xuống thang thoát khỏi đám cháy nhà 3 tầng

Sáng 17-2, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng trên đường Lê Thánh Tông, phường Gia Viên.

Hình ảnh chiến sĩ Công an quận Ngô Quyền cõng cụ bà 94 tuổi xuống thang để thoát khỏi đám cháy

Trước đó, vào hồi 2 giờ 6 phút ngày 17-2, Công an quận Ngô Quyền nhận được thông tin từ Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) về việc xảy ra cháy tại nhà dân số 10/4/50 Lê Thánh Tông, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, có 4 người mắc kẹt bên trong. Ngay sau đó, Công an quận Ngô Quyền đã điều động 2 xe chữa cháy đến ngay hiện trường...

Khi đến nơi, qua trinh sát, lực lượng chữa cháy phát hiện có 4 người mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng có diện tích khoảng 60 m2, đám cháy đang phát triển tại tầng 1, tỏa nhiều khói khí độc.

Công an quận Ngô Quyền đã khẩn trương triển khai thang cứu người và phá cửa, triển khai đội hình phun nước dập đám cháy.

Tiếp đó, Công an quận Ngô Quyền đã triển khai đội hình thang 2 hướng dẫn 3 người xuống khu vực an toàn, còn 1 cụ bà 94 tuổi không tự di chuyển được, đơn vị đã cử người cõng xuống thang đến khu vực an toàn, đồng thời liên hệ Trung tâm y tế quận để thăm khám sức khỏe.

Đến 3 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.