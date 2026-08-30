Cảnh sát đồng loạt khám xét 11 địa điểm tại nhiều tỉnh, thành: Bắt giữ Lý Hoàng Oanh và 25 người khác

Ngày 26/8, Bộ Công an thông tin, qua đấu tranh Chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, số lô, số đề trên không gian mạng quy mô lớn, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã làm rõ nhiều phương thức, thủ đoạn mới nổi lên, trong đó các đối tượng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin để "công nghệ hóa", tự động hóa, mở rộng quy mô và che giấu hoạt động phạm tội.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cảnh báo người dân chủ động nhận diện các thủ đoạn này, không tham gia, không tiếp tay và không che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Nhận diện "mắt xích" trong hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, số lô, số đề trên không gian mạng

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai các tổ công tác, triệu tập 30 đối tượng, khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang; thu giữ nhiều điện thoại di động, máy tính, iPad, tiền mặt, sổ sách, tài liệu, dữ liệu điện tử và các vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Ngày 24-25/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng chủ mưu, cầm đầu Lý Hoàng Oanh, Vũ Quang Minh và 24 đối tượng có liên quan về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề trên không gian mạng. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng, được tổ chức theo mô hình nhiều tầng, với sự phân công vai trò giữa đối tượng cầm đầu, đại lý, người trực tiếp nhận phơi, tính toán tiền thắng thua và người tham gia đánh bạc.

Đáng chú ý, các đối tượng đã triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, website, ứng dụng và Bot Telegram để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội.

Theo Đại tá Bùi Tuấn Anh, nếu trước đây các đối tượng tổ chức đánh bạc phải trực tiếp gặp gỡ, nhận phơi giấy, ghi chép, tính toán và giao nhận tiền thì hiện nay, các đối tượng đã số hóa gần như toàn bộ quy trình này. Các đối tượng có thể hoạt động mà không cần gặp nhau ngoài đời, hầu hết chỉ liên lạc qua mạng xã hội.

Các đối tượng sử dụng Bot Telegram, website, ứng dụng và các nền tảng công nghệ để tự động nhận phơi, quản lý người chơi, tính tiền thắng thua và điều hành hoạt động. Một số đối tượng còn tự xây dựng hoặc thuê nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động phạm tội.

Đường dây không hoạt động theo kiểu đơn lẻ mà được tổ chức nhiều tầng, nhiều cấp, có người cầm đầu, đại lý, người nhận phơi, người quản lý, người trực tiếp đánh bạc.

Các đối tượng ở các tầng khác nhau có thể không biết đầy đủ về nhau, qua đó tạo khoảng cách giữa người cầm đầu với hoạt động phạm tội ở cấp đại lý trung gian, con bạc. Đồng thời, công nghệ được kết hợp với nhiều phương thức thanh toán và thuê bao để ẩn danh, phân tán dòng tiền, che giấu địa bàn hoạt động, khiến một đường dây có thể hoạt động xuyên địa phương mà không cần tập trung tại một địa điểm.

Không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản, SIM để tránh tiếp tay cho tội phạm

Một trong những thủ đoạn được phát hiện qua Chuyên án là các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử, SIM điện thoại đứng tên người khác để che giấu danh tính, dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.

Theo đó, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán là hành vi bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, nếu hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 291 Bộ luật Hình sự quy định về Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa đơn trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Theo đó, tùy số lượng tài khoản, số tiền thu lợi bất chính và các tình tiết khác, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù; khung hình phạt cao nhất có thể đến 07 năm tù.

Từ thực tiễn trên, Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc đứng tên hộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử, SIM điện thoại cho người khác sử dụng khi chưa rõ mục đích sử dung có hợp pháp hay không; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin xác thực; không nhận, chuyển tiền hộ cho người không rõ lai lịch, mục đích.

Nếu phát hiện tài khoản, SIM của mình bị sử dụng bất thường hoặc có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội, cần thông báo ngay cho ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông và cơ quan Công an, không thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của đối tượng.

Những dấu hiệu người dân cần chủ động nhận diện

Đại tá Bùi Tuấn Anh cũng nêu rõ, người dân cần nhận diện được các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc hiện nay không chỉ là những đối tượng trực tiếp đứng ra nhận cược, ghi số, thu tiền mà còn là những đối tượng viết và cho thuê phần mềm, quản trị nhóm, nhận phơi, làm đại lý, chuyển tiền, cung cấp tài khoản, SIM, thiết bị hoặc phương tiện phục vụ hoạt động đánh bạc...

Người dân cần chủ động phòng tránh và cung cấp thông tin đến cơ quan Công an với các thông tin, lời mời như:

Tham gia nhóm cá độ bóng đá, số lô, số đề;

Tham gia "nhóm kín", "kèo kín";

Làm đại lý, nhận phơi, hưởng hoa hồng;

Cho thuê tài khoản, SIM, ví điện tử;

Nhận hoặc chuyển tiền hộ;

Cài đặt, sử dụng các ứng dụng, website không rõ nguồn gốc để cá cược.

"Cá cược cho vui" vẫn có thể bị xử lý

Nếu thuộc các trường hợp định khung như có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để đánh bạc, hoặc tái phạm nguy hiểm, mức phạt tù có thể từ 3 năm đến 7 năm; ngoài ra còn có thể bị phạt tiền bổ sung từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.

Đối với tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Điều 322 Bộ luật Hình sự quy định trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; nếu có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, sử dụng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Trường hợp "chơi nhỏ", "chơi cho vui" có nghĩa như là số tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự như quy định ở trên, người vi phạm vẫn bị xử phạt hành chính.

Theo Điều 36 Nghị định số 282 của Chính phủ quy định hành vi cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng; hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác đánh bạc trái phép hoặc dùng địa điểm, phương tiện của mình để chứa chấp việc đánh bạc có thể bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng; một số hành vi tổ chức đánh đề, tổ chức cá cược trái phép có thể bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, tùy hành vi còn có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.

Như vậy, "số tiền cá cược nhỏ" không đồng nghĩa với "không bị xử lý". Đối với hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt hành chính; khi đủ các điều kiện luật định thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Qua đây, Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân: KHÔNG THAM GIA - KHÔNG TIẾP TAY - KHÔNG CHE GIẤU - CHỦ ĐỘNG TỐ GIÁC TỘI PHẠM.

Không tham gia - bởi một lần cá cược, một lần tham gia nhóm, một lần nhận kèo hay chuyển tiền có thể là điểm bắt đầu để bị lôi kéo, cuốn vào đường dây tổ chức đánh bạc và các hoạt động phạm tội khác.

Không tiếp tay - không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc đứng tên hộ tài khoản ngân hàng, SIM điện thoại, ví điện tử; không cung cấp tiền, phương tiện, thiết bị, tài khoản hoặc công nghệ để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Không che giấu - không bao che, dung túng, giúp sức; không vì quan hệ, lợi ích vật chất hoặc tâm lý nể nang mà bỏ qua, che giấu hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động tố giác - khi phát hiện các dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc các hoạt động phạm tội trên không gian mạng, cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an và cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.