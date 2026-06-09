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Cảnh sương khói huyền ảo trong 'Tây du ký 1986' tiêu tốn thế nào?

| | Lifestyle

Là một bộ phim thần thoại, bởi lẽ đó những hiệu ứng sương khói, cháy nổ là sản phẩm không thể thiếu trong "Tây du ký".

Tây du ký là bộ phim thần thoại kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Để có thể dựng lên thế giới thần tiên đầy huyền ảo thì khói là sản phẩm không thể thiếu.

Theo truyền thông Hoa ngữ, ông Vương Sùng Thu từng có dịp gặp lại Lưu Lễ - chuyên gia phụ trách tạo khói lửa của bộ phim. Ông là người thực hiện hơn 1000 cảnh quay cháy nổ tạo nên hiệu ứng chân thật cho Tây du ký.

Theo tiết lộ, lượng carbon dioxide và đá khô đoàn phim sử dụng lớn hơn lượng tất cả phim ảnh Trung Quốc sử dụng nhiều năm trước đó. Tổng cộng, đoàn phim dùng đến 2.325 bình carbon dioxide và 3.150kg đá khô.

Chuyên gia tạo khói Lưu Lễ (áo trắng) chụp cùng “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy và “Phật Di Lặc” Thiết Ngưu.

Trong bộ phim, Lưu Lễ cũng lựa chọn màu khói khác nhau để tạo nên sự khác biệt cho mỗi nhân vật. Trong tập “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”, ông chọn khói màu đen khi yêu quái xuất hiện. Tuy nhiên ở những phân cảnh Tôn Ngộ Không đại chiến thì lại là khói màu đỏ hoặc vàng. Nhờ sự phân biệt màu sắc này mà bộ phim trở nên đặc sắc hơn.

Để thực hiện cảnh Tam Thái Tử bay lên từ mặt biển, hóa thân thành Bạch Long đi theo sư phụ, Lưu Lễ bố trí 4 gói thuốc nổ ở dưới độ sâu 40cm so với mặt nước, sau đó cho phát nổ để tạo nên làn khói và cột sóng trắng chân thực. Ở tập miêu tả Hỏa Diệm Sơn, Lưu Lễ tạo hiệu ứng núi lửa cháy ngùn ngụt từ sợi vải, xăng và súng phun lửa.

Thời điểm này do kinh phí hạn hẹp nên nhiều thiết bị cháy nổ do chính Lưu Lễ tự thực hiện. Do yêu cầu cao từ đạo diễn Dương Khiết nên Lưu Lễ phải thường xuyên cải tiến kỹ thuật tạo khói để khói bay ra theo nhiều kiểu khác nhau và thời gian kéo dài hơn.

Bộ phim có rất nhiều cảnh sương khói huyền ảo.

Theo QQ, trước khi tham gia phim Tây du ký 1986 , Lưu Lễ có kinh nghiệm làm việc trong những bộ phim về chiến tranh. Ông là một chuyên gia khói lửa chuyên nghiệp với tinh thần nhiệt huyết cao, cẩn thận.

Sau 4 thập kỷ, Tây du ký 1986 vẫn là bộ phim kinh điển và thành công nhất. Phim đã được phát sóng hơn 4.000 lần tại Trung Quốc và trở thành tuổi thơ của hàng triệu khán giả Châu Á. Dù có thêm rất nhiều bản phim làm lại từ câu chuyện Tây du ký nhưng cho đến nay vẫn không có bộ phim nào vượt qua được cái bóng quá lớn của phiên bản năm 1986.

Con đường trở thành tỷ phú của yêu tinh xinh đẹp nhất 'Tây du ký'

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
Tây du ký

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