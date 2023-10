Cạnh tranh về giá dịch vụ chuyển phát ngày càng gay gắt, Viettel Post (VTP) giảm tốc tăng thị phần, âm thầm cải thiện biên lợi nhuận

Giữa cuộc chiến về giá đang ngày càng gay gắt khi các công ty liên tục hạ giá dịch vụ xuống thấp hơn, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã VTP) đã thực hiện chiến lược chú trọng tập trung vào tối ưu hóa chi phí trên mỗi đơn hàng nhằm cải thiện biên lợi nhuận mảng chuyển phát với kỳ vọng sẽ đạt mức 8 đến 9% trong năm nay.

Chiến lược này bước đầu đang mang lại kết quả khả quan khi biên lợi nhuận gộp mảng dịch vụ chuyển phát của Viettel Post đã có 2 quý liên tiếp tăng mạnh so với quý liền trước, lên mức 9,4% - cao nhất kể từ quý 2/2021. Điều này góp phần giúp đẩy biên lãi gộp của Viettel Post lên mức 4,8% - cao nhất kể từ quý 1/2020.

Trong quý 2/2023, Viettel Post ghi nhận doanh thu đạt 4.938 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mảng dịch vụ chuyển phát vẫn tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 2.456 tỷ đồng. Mảng bán hàng chiếm tỷ trọng doanh thu cao (50,3%) với 2.482 tỷ đồng nhưng biên lãi gộp rất mỏng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng cao (+67% so với cùng kỳ năm ngoái) đã khiến lợi nhuận sau thuế của Viettel Post gần như đi ngang so với quý 2/2022, đạt gần 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức lãi ròng cao nhất trong một quý của doanh nghiệp chuyển phát này kể từ đầu năm 2022.

Dư địa tăng trưởng lớn

Theo báo cáo vừa được Allied Market Research công bố, thị trường dịch vụ chuyển phát Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 24,1%/năm giai đoạn từ nay đến 2030. Với vị thế là một trong các doanh nghiệp đầu ngành, Viettel Post được đánh giá sẽ hưởng lợi đáng kể từ sự tăng trưởng nhanh của của ngành.

Theo báo cáo mới đây của KBSV, doanh thu của Viettel Post năm 2023 dự kiến sẽ tăng trưởng âm so với 2022 do (1) giá cước tiếp tục giảm do chịu tác động từ cuộc cạnh tranh về giá trong ngành chuyển phát và (2) sản lượng tuy hồi phục nhẹ do Trung Quốc mở cửa cải thiện đáng kể nhu cầu vận chuyển hàng, tuy nhiên vẫn ở mức thấp do những tác động từ biến động kinh tế vĩ mô.

Dù doanh thu sụt giảm nhưng Viettel Post vẫn duy trì được mức biên gộp và lãi ròng khả quan nhờ nỗ lực tái cơ cấu và tối ưu hóa chi phí trên từng đơn hàng được thực hiện hiệu quả. Doanh nghiệp hiện đang đầu tư mạnh vào ứng dụng công nghệ cao trên tất cả các khâu giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng hiệu quả và năng suất hoạt động.

Viettel Post đặt mục tiêu đến tháng 12/2023 sẽ cán mốc 1 triệu đơn/ngày, nâng thị phần chuyển phát lên 21% từ mức 18% ghi nhận đầu năm nay. Theo đánh giá của KBSV, thị phần chuyển phát của doanh nghiệp này sẽ tăng chậm hơn kế hoạch nhưng sẽ sớm đạt được mốc thị phần mục tiêu đề ra vào 2024.

Yếu tố quan trọng củng cố nhận định trên là sản lượng chuyển phát của Viettel Post đang tăng liên tục hơn một năm qua với tốc độ nhanh hơn mức tăng trưởng chung của ngành. Việc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và nhân sự sẽ đem lại cho doanh nghiệp tệp khách hàng đã mất trước đây. Ngoài ra, KBSV cũng cho rằng việc đẩy mạnh hợp tác với phân khúc khách hàng lớn, đặc biệt là các đối tác sàn TMĐT lớn sẽ là động lực cho sự phục hồi nhanh chóng của Viettel Post.

KBSV dự phóng doanh thu năm 2023 của Viettel Post đạt 18.645 tỷ đồng, trong đó doanh thu chuyển phát và logistics giảm nhẹ 2% so với năm ngoái, xuống mức 8.821 tỷ đồng (biên gộp mảng chuyển phát ước đạt 9%, biên gộp mảng logistics ước đạt 35%). Lợi nhuận sau thuế dự phóng đạt 337 tỷ đồng, tăng 31% so với năm ngoái và hoàn thành 89% kế hoạch đề ra.