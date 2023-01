Cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão, sân bay Nội Bài đón 580 lượt chuyến bay.

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tính riêng sản lượng vận chuyển nội địa, nếu so với ngày cao điểm hè 2022, sản lượng chuyến bay dịp Tết nguyên đán chỉ đạt 80%, sản lượng hành khách chỉ đạt 83%. Sản lượng vận chuyển quốc tế đang trên đà hồi phục. Như vậy, nếu so với Tết Nguyên đán 2020 (trước khi dịch bùng phát) mới đạt khoảng 75%.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 28/1/2023 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT); tăng cường tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay đã qua cổng từ. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng sẽ mở tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị một cơ số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay, mở tối đa các máy soi chiếu an ninh, ứng dụng Công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực để điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp và siết chặt công tác trực điều hành 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác, nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến khích hành khách sử dụng các phương tiện công cộng để giảm tải cho bãi đỗ phương tiện và nhanh chóng tiếp cận nhà ga, chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế); đồng thời, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển, làm thủ tục web check-in, kiosk check-in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quầy thủ tục.