Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đã hoàn thành 6/11 dự án thành phần

Dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết là 2 trong số 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1. Sau khi 2 dự án thành phần này khánh thành , đánh dấu giai đoạn 1 của cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 dự án thành phần, tổng chiều dài 425km.

Dự kiến, cuối năm nay sẽ thêm 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, gồm: Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và cầu Mỹ Thuận 2. Riêng 2 dự án BOT còn lại sẽ hoàn thành năm 2024, gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức khánh thành.

Trong 2 dự án khánh thành hôm nay, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều dài 101 km khởi công năm 2020, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; còn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài 49 km khởi công năm 2021, là một trong 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP, hợp đồng BOT).

Bộ Giao thông vận tải cho biết, sau khi 2 tuyến cao tốc mới đưa vào sử dụng, sẽ góp phần kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận tới TPHCM và các tỉnh thành phía Nam. Qua đó, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, hoạt động kinh tế, liên kết vùng, giảm tải cho Quốc lộ 1. Trước khi tổ chức lễ khánh thành, cả 2 tuyến cao tốc này đã được Bộ Giao thông vận tải đưa vào khai thác tạm từ ngày 19/5.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có điểm đầu tại huyện Diên Khánh và điểm cuối tại Cam Ranh (Khánh Hoà). Tuyến cao tốc giai đoạn 1 có 4 làn xe (mỗi chiều 2 làn xe chạy), vận tốc khai thác 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.524 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 2.967 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư hơn 2.556 tỷ đồng. Giai đoạn đầu phương tiện đi cao tốc này chưa phải trả phí, dự kiến tháng 9 tới nhà đầu tư mới bắt đầu thu phí.

Với cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, điểm đầu tại xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận) nối với cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, điểm cuối nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Giai đoạn 1 của cao tốc này có quy mô 4 làn xe (mỗi chiều 2 làn xe chạy), vận tốc khai thác 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.853 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Do gặp khó khăn trong quá trình thi công, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chậm tiến độ hoàn thành khoảng nửa năm so với kế hoạch.

Như Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh, việc thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 gặp rất nhiều trở ngại liên quan tới nguồn cung đất đắp nền đường, dù mỏ đất không thiếu, đã được áp dụng cơ chế đặc thù, nhưng thủ tục cấp phép khai thác mỏ vẫn bị kéo dài. Nhiều thời điểm, nhà thầu phải dừng thi công do không có đất đắp, đây cũng là một trong những lý do chính khiến 3 dự án thành phần bị chậm tiến độ từ 4-6 tháng so với kế hoạch, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.