Hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Liên danh Đèo Cả báo cáo tiến độ dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Sáng ngày 9/2, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, cũng như động viên lực lượng thi công và tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, dài 88km và tổng mức đầu tư hơn 20.469 tỷ đồng; đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Bình Định (27,7km). Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công là liên danh do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Theo hợp đồng, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2026, đang phấn đấu hoàn thành phần cầu, đường vào ngày 31/8/2025. Toàn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng cộng 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài gần 5km.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công trường dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo thông tin từ Tập đoàn Đèo Cả, ông Ngọ Trường Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết, trên công trường đang triển khai 50/50 mũi thi công với 3.850 nhân sự, 1.550 thiết bị. Tổng sản lượng đến nay đạt gần 55%.

Với hạng mục đường, đắp nền đường tuyến chính đạt 95%, đã hoàn thành công trình thoát nước và hầm chui dân sinh trên tuyến. Thi công cấp phối đá dăm được 12km và hơn 6km cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Hiện, liên danh đã lắp dựng 6 trạm bê tông nhựa và đang triển khai thảm nhựa tại gói thầu XL1 và XL2.

Với hạng mục cầu, đơn vị đã thi công hoàn thành mố trụ 77/77 cầu, có 50/77 cầu đang triển khai lắp dầm và thi công bản mặt cầu. Riêng cầu sông Vệ - hạng mục cầu lớn nhất trên tuyến với chiều dài 610m đã hoàn thành lắp bản mặt cầu.

Với hạng mục hầm, hầm số 1 và hầm số 2 đến nay đã hoàn thành phần xây dựng cả 2 ống hầm, đang triển khai các hạng mục cơ điện và phòng cháy chữa cháy.

Được biết, ngày 23/12/2023, hầm số 1 dài 610m chính thức được đào thông, một tuần trước đó, hầm số 2 dài 700m cũng đã được đào thông và đều vượt tiến độ đề ra.

Với hầm số 3, Tập đoàn Đèo Cả báo cáo, đây là hạng mục hầm lớn nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được xây mới, hiện đã đào và gia cố được gần 5.000m/6.400m, tổng chiều dài cả 2 ống hầm. Hạng mục bê tông vỏ hầm cũng đang được thi công cuốn chiếu, đạt khoảng 1.650m/6.400m.

Hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Ngọ Trường Nam cho biết, dự án đã gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc trải qua 2 mùa mưa liên tiếp dài khoảng 6 tháng đã ảnh hưởng đến công tác thi công nền đường. Địa chất hầm số 3 có sự sai khác so với hồ sơ thiết kế ban đầu của chủ đầu tư, gây ảnh hưởng đến công tác đào hầm và nguồn vật liệu.

Để khắc phục, Tập đoàn Đèo Cả đã yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị, tăng số mũi thi công ngay sau khi được giao đủ mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh. Các hạng mục ít chịu ảnh hưởng của thời tiết như cầu, hầm, sản xuất cấu kiện bán thành phẩm được ưu tiên triển khai. Đồng thời kiên quyết cắt, giảm khối lượng của nhà thầu yếu kém không đáp ứng tiến độ.

Đặc biệt, Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu và áp dụng phương pháp đào hầm “NATM - hệ Đèo Cả” giúp rút ngắn thời gian thi công hạng mục hầm gần 7 tháng. Được biết, công nghệ NATM (New Austrian Tunneling Method) là phương pháp xây dựng ngầm phổ biến toàn cầu, giúp thi công linh hoạt trong nhiều điều kiện địa chất và an toàn hơn so với công nghệ xây hầm truyền thống.

Chậm nhất ngày 31/12/2025 phải hoàn thành dự án

Sau khảo sát và nghe báo cáo, Thủ tướng biểu dương và đề nghị các nhà thầu tiếp tục nỗ lực thi công, đồng thời tăng cường hợp tác, sử dụng nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương để đẩy nhanh hơn tiến độ thi công và các doanh nghiệp địa phương lớn mạnh, trưởng thành.

Thủ tướng cũng biểu dương và đề nghị hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định tiếp tục quan tâm, chung tay cùng các bộ kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu, không để nhà thầu cô đơn trên công trường.

Các địa phương làm các việc trong thẩm quyền như các vấn đề về môi trường, sàng lọc nhà thầu và huy động các lực lượng như quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ làm các phần việc có thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công trường dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Bình Định) thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các kiến nghị của nhà thầu, Thủ tướng chỉ đạo địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng; Bộ GTVT đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm với cả 3 hầm trên tuyến để đảm bảo đồng bộ với các hạng mục cầu, đường trên tuyến và bảo đảm an toàn khi đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, các đơn vị rà soát, áp dụng cơ chế thưởng, phạt cho nhà thầu theo quy định, không cho tham gia các dự án mới các nhà thầu vi phạm, bỏ thầu, còn với những đơn vị làm tốt có thể chỉ định thầu theo quy định của pháp luật và giảm giá thành, miễn là không tiêu cực, tham nhũng...

Đồng thời, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng sửa đổi, ban hành ngay định mức xây dựng mới phù hợp cho dự án cao tốc Bắc - Nam khi tình hình thay đổi.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất của địa phương về mở thêm các nút giao, tuyến đường kết nối nếu thuận lợi, trung bình khoảng 10km một nút giao, đề nghị các địa phương và Bộ GTVT thống nhất triển khai, địa phương cân đối nguồn vốn để thực hiện.

Với yêu cầu dứt khoát chậm nhất ngày 31/12/2025 phải hoàn thành dự án, đồng thời khẩn trương triển khai ngay giai đoạn 2, Thủ tướng nhấn mạnh cả Trung ương, địa phương, cả hệ thống chính trị, nhất là 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các nhà thầu phải vào cuộc, chung sức chung lòng để triển khai dự án, vướng gì, cần gì thì phải báo cáo ngay.