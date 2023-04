Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được giải quyết nguồn vật liệu

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tiếp tục khai thác khoáng sản vật liệu san lấp (đất dăm sạn bồi nền) tại 3 mỏ khoáng sản tại huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc. Cho phép Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C tiếp tục khai thác 1 mỏ khoáng sản đất dăm sạn làm vật liệu san lấp tại huyện Hàm Thuận Nam.

Thời hạn khai thác đến khi cung cấp đủ khối lượng cung cấp cho dự án đường cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết; mục đích khai thác chỉ để cung cấp nguồn đất đắp thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết).

UBND tỉnh cũng yêu cầu các nhà thầu trong quá trình khai thác, phải thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn kỹ thuật, an toàn công trình mỏ; phải có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai thác mỏ; phải thu hồi tối đa sản phẩm khai thác từ mỏ vật liệu san lấp và các sản phẩm khác; báo cáo đúng sản lượng khai thác, sử dụng khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi đã khai thác đủ khối lượng cung cấp cho dự án đường cao tốc, nhà thầu phải thực hiện cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ, trả lại mỏ và đất đai cho địa phương quản lý.

Phương tiện máy móc phục vụ thi công tuyến cao tốc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: TTXVN phát