Cặp đôi phim Hàn gây sốc vì lệch nhau 42 tuổi, nhà trai còn là nam thần quyến rũ khó cưỡng mới hot

Naver đưa tin bộ phim mới của đài JTBC Heavenly Ever After gây chú ý ngay từ khi sản xuất với nội dung mới lạ và dàn diễn viên cực sốc. Hai diễn viên chính là Kim Hye Ja và Son Suk Ku hơn kém nhau tới 42 tuổi. "Thực tế, nếu gia đình có truyền thống kết hôn sớm Kim Hye Ja có thể làm bà của Son Suk Ku", một khán giả cảm thán.

Bộ phim hài hước kể về cuộc hôn nhân của hai vợ chồng già trên thiên đường

Bộ phim Heavenly Ever After có nội dung về một cặp vợ chồng hạnh phúc Lee Hae Suk và Go Nak Jun (do Son Suk Ku thủ vai). Ông Go Nak Jun là một người khéo miệng và rất yêu vợ mình. Ông luôn khen bà là người xinh đẹp nhất trên đời và khẳng định: "Dù ở độ tuổi nào thì em cũng là người xinh đẹp nhất, 20 hay 80 tuổi đi chăng nữa".

Chính vì tin vào lời chồng mình, nên khi qua đời và được lên thiên đường, bà chọn mình sẽ giữ hình dáng khi 80 tuổi. Ai ngờ, tại thiên đường, bà gặp người chồng hiện tại đã quay về hình dạng 30 tuổi. Vì vậy, cả hai gặp nhiều tình huống khó khăn, dở khóc dở cười khi tiếp tục mối nhân duyên dưới hạ giới. Liệu rằng cặp vợ chồng có vượt qua được khoảng cách tuổi tác, hay họ sẽ lựa chọn cho mình hướng đi mới.

Ông chồng đã lừa bà cụ, khi bà vẫn giữ ngoại hình 80 thì ông đã ước được trẻ lại như thời 30 tuổi

Nội dung mới lạ của Heavenly Ever After khiến nhiều khán giả thích thú, tuy nhiên cũng gây ra nhiều tranh cãi. Một số người xem cho rằng họ tò mò với bối cảnh "cuộc sống sau khi chết" và phim đã có sự sáng tạo mới mẻ hiếm có. Nhưng một số người lại nghĩ rằng việc xuất hiện một cặp đôi có khoảng cách 42 tuổi sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem và không phù hợp với chuẩn mực đạo đức thông thường.

"Đạo diễn Kim Seok Yoon đã thực hiện bộ phim này cho riêng Kim Hye Ja. Sau đó bà ấy đã chọn Son Suk Ku vào vai chồng mình", "Có vẻ như đây sẽ là một kiệt tác phim truyền hình Hàn Quốc nữa của Kim Hye Ja, sau The Light In Your Eyes", "Ông nội tự mình trở lại tuổi 30 thật buồn cười, tôi phấn khích muốn xem phản ứng của bà", nhiều khán giả để lại bình luận mong chờ bộ phim.

Heavenly Ever After được khán giả mong chờ

Son Suk Ku là một diễn viên được giới chuyên môn đánh giá có thể thể hiện nhiều nét quyến rũ và khía cạnh khác nhau. Lợi thế này giúp anh dễ thích nghi và có thể phù hợp với mọi dạng vai. Nam diễn viên sinh năm 1983 cho biết diễn xuất đối với anh đáng giá hơn một sự nghiệp. Đó còn là cách anh sống và cảm nhận.

''Diễn viên là người được trả tiền để thể hiện cảm xúc. Đó có thể là lý do tôi luôn cảm thấy được điều trị tâm lý khi diễn. Khi bạn được giao cho một nhân vật và được phép chơi với nó, đó là một quá trình trị liệu. Thực tế, đó là những cảm xúc ở bên trong tôi, và tôi hiểu bản thân hơn khi thể hiện trọn vẹn những cảm xúc đó qua diễn xuất". Anh nổi tiếng với các phim như Nhật Ký Tự Do Của Tôi, D.P., Jirisan, Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân...

Son Suk Ku được đánh giá cao về diễn xuất, có hình tượng nam tính quyến rũ

Trước Nghịch Lý Kẻ Sát Nhân, Son Suk Ku toàn đóng những bộ phim nặng tâm lý, hành động. Anh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2019 với bộ phim Tổng Thống 60. Từ đó cho đến nay, Son Seok Koo chưa từng một lần thất bại, các dự án phim của anh đều tạo được tiếng vang lớn hoặc được giới chuyên môn đánh giá cao.

