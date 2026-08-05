Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp đôi SUV Mitsubishi khuyến mại kỷ lục tại Việt Nam: Destinator trừ hết còn 702 triệu, Xforce giảm giá lăn bánh tới 72 triệu đồng

| | Thị trường

Rục rịch bước sang tháng Ngâu, Mitsubishi đẩy mạnh hơn khuyến mại cho tất cả các dòng xe đang phân phối. Trong đó, bộ 3 xe bán chạy nhất của hãng là Xpander, Xforce và Destinator đều có mức giảm giá lăn bánh sâu.

Bộ 3 xe Mitsubishi bán chạy nhất được giảm giá lăn bánh mạnh hơn

Sau nửa đầu năm 2026 “bùng nổ” với doanh số bộ 3 xe bán chạy nhất áp đảo trong top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất toàn quốc, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh khuyến mại cho các mẫu xe này. Bước sang tháng 8, cả Xpander, Xforce và Destinator đều được áp những chính sách hỗ trợ giá lăn bánh nhiều hơn đáng kể so với tháng trước đó.

Destinator có giá sau khi trừ khuyến mại chỉ còn nhỉnh 700 triệu đồng, thấp nhất từ trước tới nay. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý nhất là Destinator. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 78 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn Destinator Premium. Giá niêm yết của xe từ 780 triệu đồng, trừ khuyến mại còn thực tế chỉ 702 triệu đồng. Bản cao cấp Destinator Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, khoảng 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng. Bản này có giá niêm yết 855 triệu đồng.

Với mức giá thực tế chỉ nhỉnh 700 triệu đồng cùng cấu hình 7 chỗ ngồi, Destinator sẽ tạo thêm áp lực lớn cho nhóm SUV/crossover cỡ C trên thị trường mà đa số chỉ có 5 chỗ. Trong phân khúc này, mẫu C-SUV của Mitsubishi đã bán vượt nhiều cái tên quen thuộc như Hyundai Tucson và Kia Sportage, đang bám đuổi nhóm dẫn đầu gồm Mazda CX-5 và Ford Territory về doanh số.

Xforce tăng khuyến mại cho tất cả các phiên bản. Ảnh: Đại lý

Mẫu SUV/crossover còn lại của hãng là Xforce cũng được hỗ trợ 100% trước bạ, nhưng áp dụng cho tất cả 3 phiên bản. Giá trị khuyến mãi quy đổi từ 60 triệu đến 72 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Xforce Ultimate cao cấp nhất có mức hỗ trợ lăn bánh nhiều nhất, và nhiều hơn hẳn tháng trước. Sau khi trừ khoản hỗ trợ này, Xforce có giá thực tế từ 545 triệu đồng và cao nhất chỉ 648 triệu đồng.

Giá bán thực tế của Mitsubishi Xforce đang thấp hơn so với đối thủ thường cạnh tranh ngôi đầu doanh số phân khúc là Toyota Yaris Cross. Mức giá này cũng có thể giúp mẫu SUV nhỏ nhất của Mitsubishi duy trì khoảng cách doanh số với nhóm phía sau gồm Kia Seltos, Hyundai Creta hay Honda HR-V.

Xpander cũng giảm giá lăn bánh mạnh hơn tháng trước, lên tới 90 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Với mẫu xe đang bán chạy nhất là Xpander, giá trị khuyến mãi lên tới cao nhất 90 triệu đồng, áp dụng cho Xpander Cross, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng. Các phiên bản Xpander MT, AT và AT Premium cũng có khuyến mại tương tự bao gồm 100% lệ phí trước bạ, nhưng khác ở giá trị phiếu nhiên liệu (10-36 triệu đồng tùy bản).

Các mẫu Mitsubishi khác cũng được khuyến mại sâu

Bên cạnh bộ ba xe bán chạy, các dòng xe khác của Mitsubishi cũng hưởng khuyến mại lớn trong tháng. Mẫu sedan Attrage có tổng giá trị khuyến mại lên đến 48,5 triệu đồng. Trong đó, bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá 38 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 24,5 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng và anten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Triton và Attrage cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Đại lý

Dải sản phẩm bán tải Triton nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Nếu trừ vào giá bán, bản 4WD AT Athlete giảm cao nhất 56 triệu đồng, bản 2WD AT Premium giảm 46 triệu đồng, bản 2WD AT GLX giảm 39 triệu đồng và nhận thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Đợt kích cầu đầu tháng 8 này có thể là nỗ lực của Mitsubishi trong việc bảo vệ thị phần, đặc biệt cho các dòng xe gánh doanh số. Khi thị trường chuẩn bị bước vào tháng Ngâu - giai đoạn sức mua ô tô thường suy giảm do tâm lý kiêng kỵ chi tiêu, các mức giảm chi phí lăn bánh sâu là công cụ hữu ích để thúc đẩy thanh khoản và bù đắp lượng cầu sụt giảm trong ngắn hạn.

Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ

Theo Đức Khôi

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ

Trồng thử loại quả nổi tiếng của Việt Nam, anh nông dân tại Bangladesh trúng lớn: Giá bán hơn 200.000 đồng/kg, mỗi năm thu hoạch 2 vụ Nổi bật

Ngày này rồi cũng đến: HP, Asus, Acer bắt đầu sử dụng chip Trung Quốc - là công ty nào mà định giá vượt cả Intel?

Ngày này rồi cũng đến: HP, Asus, Acer bắt đầu sử dụng chip Trung Quốc - là công ty nào mà định giá vượt cả Intel? Nổi bật

Tạm giữ hơn 4.000 con lợn nghi nhiễm chất cấm Salbutamol

Tạm giữ hơn 4.000 con lợn nghi nhiễm chất cấm Salbutamol

19:39 , 05/08/2026
Kéo sợi dây dưới nền bê tông, thợ sửa ống nước bất ngờ phát hiện 30 kg tiền vàng, khu vực lập tức bị phong tỏa

Kéo sợi dây dưới nền bê tông, thợ sửa ống nước bất ngờ phát hiện 30 kg tiền vàng, khu vực lập tức bị phong tỏa

18:35 , 05/08/2026
Luộc thịt mãi vẫn hồng, có phải nguồn nước bẩn? Chuyên gia nói điều ít người biết

Luộc thịt mãi vẫn hồng, có phải nguồn nước bẩn? Chuyên gia nói điều ít người biết

17:13 , 05/08/2026
Lynk & Co 02 và 03 chốt ra mắt Việt Nam ngay tháng này: Giá dự kiến dưới 900 triệu, SUV điện đấu Corolla Cross, sedan cạnh tranh Civic

Lynk & Co 02 và 03 chốt ra mắt Việt Nam ngay tháng này: Giá dự kiến dưới 900 triệu, SUV điện đấu Corolla Cross, sedan cạnh tranh Civic

16:14 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên