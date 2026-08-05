Cặp đôi SUV Mitsubishi khuyến mại kỷ lục tại Việt Nam: Destinator trừ hết còn 702 triệu, Xforce giảm giá lăn bánh tới 72 triệu đồng

Bộ 3 xe Mitsubishi bán chạy nhất được giảm giá lăn bánh mạnh hơn

Sau nửa đầu năm 2026 “bùng nổ” với doanh số bộ 3 xe bán chạy nhất áp đảo trong top 10 xe xăng dầu bán chạy nhất toàn quốc, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh khuyến mại cho các mẫu xe này. Bước sang tháng 8, cả Xpander, Xforce và Destinator đều được áp những chính sách hỗ trợ giá lăn bánh nhiều hơn đáng kể so với tháng trước đó.

Destinator có giá sau khi trừ khuyến mại chỉ còn nhỉnh 700 triệu đồng, thấp nhất từ trước tới nay. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý nhất là Destinator. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, mẫu xe này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm 78 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn Destinator Premium. Giá niêm yết của xe từ 780 triệu đồng, trừ khuyến mại còn thực tế chỉ 702 triệu đồng. Bản cao cấp Destinator Ultimate được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, khoảng 43 triệu đồng, kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng. Bản này có giá niêm yết 855 triệu đồng.

Với mức giá thực tế chỉ nhỉnh 700 triệu đồng cùng cấu hình 7 chỗ ngồi, Destinator sẽ tạo thêm áp lực lớn cho nhóm SUV/crossover cỡ C trên thị trường mà đa số chỉ có 5 chỗ. Trong phân khúc này, mẫu C-SUV của Mitsubishi đã bán vượt nhiều cái tên quen thuộc như Hyundai Tucson và Kia Sportage, đang bám đuổi nhóm dẫn đầu gồm Mazda CX-5 và Ford Territory về doanh số.

Xforce tăng khuyến mại cho tất cả các phiên bản. Ảnh: Đại lý

Mẫu SUV/crossover còn lại của hãng là Xforce cũng được hỗ trợ 100% trước bạ, nhưng áp dụng cho tất cả 3 phiên bản. Giá trị khuyến mãi quy đổi từ 60 triệu đến 72 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Xforce Ultimate cao cấp nhất có mức hỗ trợ lăn bánh nhiều nhất, và nhiều hơn hẳn tháng trước. Sau khi trừ khoản hỗ trợ này, Xforce có giá thực tế từ 545 triệu đồng và cao nhất chỉ 648 triệu đồng.

Giá bán thực tế của Mitsubishi Xforce đang thấp hơn so với đối thủ thường cạnh tranh ngôi đầu doanh số phân khúc là Toyota Yaris Cross. Mức giá này cũng có thể giúp mẫu SUV nhỏ nhất của Mitsubishi duy trì khoảng cách doanh số với nhóm phía sau gồm Kia Seltos, Hyundai Creta hay Honda HR-V.

Xpander cũng giảm giá lăn bánh mạnh hơn tháng trước, lên tới 90 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Với mẫu xe đang bán chạy nhất là Xpander, giá trị khuyến mãi lên tới cao nhất 90 triệu đồng, áp dụng cho Xpander Cross, gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng. Các phiên bản Xpander MT, AT và AT Premium cũng có khuyến mại tương tự bao gồm 100% lệ phí trước bạ, nhưng khác ở giá trị phiếu nhiên liệu (10-36 triệu đồng tùy bản).

Các mẫu Mitsubishi khác cũng được khuyến mại sâu

Bên cạnh bộ ba xe bán chạy, các dòng xe khác của Mitsubishi cũng hưởng khuyến mại lớn trong tháng. Mẫu sedan Attrage có tổng giá trị khuyến mại lên đến 48,5 triệu đồng. Trong đó, bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá 38 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 8 triệu đồng và camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng. Bản CVT Premium nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 24,5 triệu đồng, phiếu nhiên liệu 11 triệu đồng và anten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.

Triton và Attrage cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Đại lý

Dải sản phẩm bán tải Triton nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản. Nếu trừ vào giá bán, bản 4WD AT Athlete giảm cao nhất 56 triệu đồng, bản 2WD AT Premium giảm 46 triệu đồng, bản 2WD AT GLX giảm 39 triệu đồng và nhận thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Đợt kích cầu đầu tháng 8 này có thể là nỗ lực của Mitsubishi trong việc bảo vệ thị phần, đặc biệt cho các dòng xe gánh doanh số. Khi thị trường chuẩn bị bước vào tháng Ngâu - giai đoạn sức mua ô tô thường suy giảm do tâm lý kiêng kỵ chi tiêu, các mức giảm chi phí lăn bánh sâu là công cụ hữu ích để thúc đẩy thanh khoản và bù đắp lượng cầu sụt giảm trong ngắn hạn.