Cập nhật BCTC ngân hàng sáng 18/10: Đã có 3 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023, lợi nhuận đều sụt giảm

VPBank: Lợi nhuận quý 3 giảm 36%, tăng trưởng tín dụng đạt 22%

Báo cáo tài chính của VPBank cho biết, lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ trong quý 3/2023 đạt 3.076 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế VPBank riêng lẻ đạt 10.973 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

VPBank có tăng trưởng khá mạnh về cho vay và huy động tiền gửi, đều cao hơn nhiều lần so với mặt bằng chung toàn ngành. Cụ thể, dư nợ tín dụng của ngân hàng mẹ đến cuối quý 3/2023 tăng hơn 22% so với đầu năm, đạt hơn 488 nghìn tỷ đồng. Mức tăng trưởng này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình ngành 6,9%.

Huy động từ khách hàng tại ngân hàng mẹ trong quý 3 tiếp nối nhịp tăng từ các quý trước, bỏ xa mức trung bình ngành 5,9% để chạm mức tăng gần 35% trong 9 tháng. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt mức tăng trưởng hơn 22% so với đầu năm, tỷ lệ CASA ở mức 17% trong cơ cấu nguồn vốn huy động của VPBank.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VPBank riêng lẻ và 2 công ty con VPBankS (công ty chứng khoán) và OPES (công ty bảo hiểm phi nhân thọ) đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng – bám sát kế hoạch đặt ra cho quý 3.

Đáng chú ý, FE Credit – công ty con về lĩnh vực tín dụng tiêu dùn của VPBank đã có lợi nhuận dương trong quý 3, sau một thoảng thời gian liên tục bị lỗ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong quý 3/2023 đạt 3.117 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. So với quý 1, quý 2/2023, lợi nhuận VPBank đã có sự hồi phục nhẹ trong quý 3.

Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất đạt 8.279 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ. Một phần nguyên nhân sụt giảm này đến từ việc quý 1 năm ngoái ngân hàng có khoản thu đột biến từ thoả thuận bảo hiểm độc quyền.

BacABank: Lợi nhuận quý 3 giảm 73%, tỷ lệ nợ xấu 0,77%

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của ngân hàng ở mức 77 tỷ đồng, giảm tới 73% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh chủ yếu do hoạt động kinh doanh cốt lõi – thu nhập lãi thuần trong quý 3/2023 chỉ đạt 426 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh khác của BacABank có tỷ trọng đóng góp khá nhỏ trong tổng thu nhập hoạt động.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản BacABank đạt 145 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 98,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với quý 2 và tăng 4,8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt gần 114,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm.

Nợ xấu tại BacABank cuối tháng 9/2023 là 762 tỷ đồng, tăng thêm 83 tỷ so với cuối quý 2. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,55% hồi đầu năm lên 0,7% cuối quý 2 và 0,77% cuối quý 3/2023. Dù vậy, BacABank tiếp tục nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục sụt giảm, từ 204% hồi đầu năm xuống 158% (cuối quý 2/2023) và xuống tiếp 144% (cuối quý 3/2023).

PG Bank: Lợi nhuận quý 3 giảm 60%

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của PG Bank là 56,6 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ. Tất cả các mảng kinh doanh bao gồm: thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán của PG Bank đều ghi nhận lãi quý 3 sụt giảm so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng này đạt 360 tỷ đồng, giảm 7%.

Cuối tháng 9, tổng tài sản PG Bank đạt 47.832 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,9%, đạt 30.485 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 9,1%, đạt 34.098 tỷ đồng.

Nợ xấu cuối tháng 9/2023 của PG Bank là 796 tỷ đồng, tăng 51 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay tăng từ 2,56% hồi đầu năm lên 2,61% vào cuối quý 3.