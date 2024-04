Cập nhật BCTC quý 1/2024 ngày 25/4: Những doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán bắt đầu công bố, thêm nhiều ngân hàng báo tăng trưởng cao.

Những DN vừa công bố BCTC quý 1/2024 ngày 25/4:

Tổng thu thuần của OCB (OCB) đạt 2.287 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, đóng góp chính cho tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối. Kết quả, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Quý đầu năm 2024, VPBank (VPB) ghi nhận LNTT hợp nhất đạt 4.182 tỷ đồng, tăng gần 66% so với quý liền trước và 64% so với cùng kỳ.

Sabeco (SAB) ghi nhận doanh thu quý 1/2024 đạt 7.183 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp này lãi trước thuế 1.303 tỷ đồng, tăng 4% và chấm dứt chuỗi 4 quý giảm liên tiếp.

Quý 1/2024, Sasco (SAS) - công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi trước thuế 56,3 tỷ đồng, tức bình quân mỗi tháng lời trên 15 tỷ sau khi trừ chi phí.

Hodeco (HDC) báo doanh thu thuần quý 1 giảm 52% so với cùng kỳ đạt hơn 85 tỷ đồng. Chi phí giá vốn giảm ít hơn khiến cho Hodeco lãi gộp 14,7 tỷ đồng, giảm tới 81% so với cùng kỳ. Hodeco lãi trước thuế chỉ 115 triệu đồng, giảm tới 99,7% so với quý 1/2023, lợi nhuận sau thuế đạt 1,1 tỷ, giảm 96%.

Sữa Quốc Tế (IDP) ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý 1/2024 đạt 286 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Sữa Mộc Châu (MCM) lại ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 giảm 48% đạt 58 tỷ đồng, LNTT Sữa Hà Nội (HNM) cũng giảm 26%.

Phốt Pho Apatit (PAT) công ty con của Hóa chất Đức Giang (DGC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1 giảm 16% đạt 64 tỷ đồng.

LNTT Đạm Hà Bắc (DHB) đạt 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 129 tỷ.

Những DN đã công bố BCTC quý 1/2024 tính đến ngày 25/4: