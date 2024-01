Cập nhật chiều 22/1: Đã có 14 ngân hàng công bố KQKD năm 2023

Eximbank: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 hơn 2.700 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 54% kế hoạch



Theo thông tin công bố của ngân hàng, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 2.720 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 26,7% so với năm 2022. Đồng thời, ngân hàng cũng không đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất ở mức 5.000 tỷ đồng khi chỉ mới thực hiện 54,4% kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, ước tính lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 của ngân hàng là hơn 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với 3 quý trước đó.

Trước đó đã có nhiều ngân hàng công bố BCTC như LPBank, Saigonbank, BacABank, TPBank, BaoVietBank, PGBank và một số đã ước tính kết quả kinh doanh sơ bộ như Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank.



LPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 đạt 3.353 tỷ đồng, tăng tới 287% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 7.039 tỷ đồng, tăng 24%. Đây là một trong những ngân hàng có tăng trưởng cao nhất trong quý 4.

Saigonbank báo lãi trước thuế quý 4 đạt 84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vỏn vẹn 1 tỷ. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 của Saigonbank đạt 332 tỷ, tăng 40%.

BacABank cũng có KQKD tích cực với lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 485 tỷ đồng, tăng 50%. Lãi trước thuế năm 2023 đạt 1.036 tỷ đồng, ngang với năm 2022.

TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 4/2023 là 630 tỷ đồng, giảm mạnh 67% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do nhà băng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của TPBank ở mức 5.589 tỷ đồng, thấp hơn khá nhiều so với năm 2022 (7.828 tỷ đồng).

BaoVietBank báo lãi trước thuế quý 4 đạt 56 tỷ đồng, nhỉnh một chút so với mức 54 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 nhà băng đạt 90 tỷ đồng, ngang với năm trước đó.

PGBank bị lỗ 5 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm 2022 có lãi tới 119 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 356 tỷ, giảm 30% so với năm 2022.

Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành, ước tính đạt hơn 41.000 tỷ đồng. Những ngân hàng có lợi nhuận trên 25.000 tỷ đồng hiện nay gồm có: BIDV, Agribank, MB.