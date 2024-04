Cập nhật lợi nhuận ngân hàng quý I đến 26/4: SHB đạt mức cao nhất lịch sử, HDBank lãi hơn 1.300 tỷ/tháng

Ảnh minh họa

SHB lãi kỷ lục trong quý I/2024

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà thông báo Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2024 đạt hơn 4.017 tỷ đồng, thực hiện 35% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử hoạt động của SHB. Trước đó, ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế gần 3.020 tỷ đồng trong quý 1/2023.

HDBank lãi gần hơn 1.300 tỷ mỗi tháng

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức sáng nay, ông Phạm Quốc Thanh, Tổng giám đốc HDBank cho biết, trong quý đầu năm 2024, HDBank đã đạt được hơn 4.000 tỷ đồng lợi nhuận, đảm bảo đúng tiến độ đề ra và tạo niềm tin cho cổ đông. Như vậy, tính bình quân, mỗi tháng ngân hàng này lãi hơn 1.330 tỷ đồng.

Trước đó, HDBank ghi nhận mức lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2.743 tỷ đồng trong quý I/2023.

Eximbank lãi hơn 1.000 tỷ trong 4 tháng đầu năm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức sáng nay, Quyền Tổng Giám đốc Eximbank Nguyễn Hoàng Hải cho biết, trong quý I/2024 lợi nhuận ngân hàng đạt 661 tỷ đồng, tính đến tháng 4 là 1.009 tỷ đồng.

VPBank lãi hợp nhất gần 4.200 tỷ, tăng 64% so với cùng kỳ 2023

Trong quý đầu năm 2024, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 66% so với quý liền trước và 64% so với cùng kỳ. Riêng tại ngân hàng mẹ, lợi nhuận trước thuế của quý 1 đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý 4/2023, với tổng thu nhập hoạt động tăng 15% và thu nhập lãi thuần tăng 25% so với cùng kỳ.

ACB lãi 4.900 tỷ trong quý I, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2023

Tính đến cuối tháng 3/2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB đạt 4,9 nghìn tỷ, hoàn thành 22% kế hoạch năm. Lợi nhuận Quý giảm nhẹ so với cùng kỳ do cùng kỳ năm 2023 có khoản thu nhập bất thường và tăng trích lập dự phòng nợ vay. Hiện tỷ lệ nợ xấu của ACB ở mức 1,45%. Nếu không gồm tác động của nhóm nợ theo CIC thì tỷ lệ nợ xấu của ACB chỉ ở mức 1,3%.

Theo báo cáo, tín dụng của ACB đạt 506 nghìn tỷ, huy động đạt gần 493 nghìn tỷ. So với đầu năm, mức tăng trưởng lần lượt của tín dụng và huy động là 3,8% và 2,1%, cao hơn mức tăng trưởng của ngành.

OCB lãi trước thuế hơn 1.200 tỷ, tăng 23%

Tổng kết quý 1/2024, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.214 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

so với cuối năm 2023, đạt 153.199 tỷ đồng. Tổng tài sản duy trì ổn định, đạt gần 237 nghìn tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt hơn 163.400 tỷ.



Các chỉ số liên quan về quản trị rủi ro như hệ số an toàn vốn (CAR), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, hệ số cho vay trên huy động (LDR), được OCB đảm bảo ở mức an toàn. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, đáp ứng mọi quy định của NHNN. Chỉ số thanh khoản ổn định với bộ đệm tài sản thanh khoản đầy đủ.

MSB: Lợi nhuận trước thuế 1.530 tỷ đồng

MSB mới công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 1.530 tỷ đồng, tăng nhẹ so với với cùng kỳ 2023 và tương đương 22,5% kế hoạch cả năm.

Tổng thu nhập hoạt động quý 1 của MSB đạt hơn 3.100 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ 2023. Thu nhập lãi thuần vẫn là trụ cột tăng trưởng khi đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 9,6%. Thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập giữ tỷ trọng hiệu quả với tỉ lệ trên 24%.

Trong quý 1, tăng trưởng tín dụng quý 1 đạt 5,6%. Tổng tài sản của MSB đạt gần 279.000 tỷ đồng khi kết thúc 3 tháng đầu năm.

Ở khía cạnh khác, tiền gửi khách hàng tăng 4,1% so với cuối năm 2023. Trong đó, tổng tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng đạt gần 40.300 tỷ đồng, tăng 14,64%, đưa tỷ lệ CASA/Tổng tiền gửi đạt mức 29,21%, tăng hơn gần 3 điểm % so với 31/12/2023.

Quý I, ABBank lãi 178 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế quý I/2024 đạt 178 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/3/2024, ABBank ghi nhận tổng huy động đạt 127.382 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 125.108 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,29% và 10,06% so với cùng kỳ năm 2023.

BVBank lãi 69 tỷ trong quý I

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024. Theo đó, Nhờ tăng trưởng cao từ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong 3 tháng đầu năm, BVBank đã hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm, ghi nhận lãi trước thuế đạt 69 tỷ đồng.

TPBank: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.800 tỷ đồng

Techcombank: Lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7%.

MB: Lợi nhuận trước thuế gần 5.800 tỷ đồng, giảm 11%.

LPBank: Lợi nhuận trước thuế gần 2.900 tỷ đồng, tăng 84%.

BacABank: Lợi nhuận trước thuế 339 tỷ đồng, tăng 1%.

PGBank: Lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng, giảm 24%.

VIB: Lợi nhuận trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng.

SeABank: Lợi nhuận trước thuế hơn 1.500 tỷ, tăng 41%.

BaoVietBank lãi 8 tỷ đồng, tăng so với mức lãi 7 tỷ đồng của năm 2023.

Tính đến hiện tại, đã có 17 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024. Trong đó, Techcombank hiện đang tạm dẫn đầu ngành ngân hàng với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. MB đứng vị trí thứ hai với lợi nhuận 5.795 tỷ đồng, giảm 11%. Cùng kỳ năm trước, MB từng ghi nhận lợi nhuận cao hơn Techcombank. Đứng thứ ba là ACB với mức lợi nhuận trước thuế đạt 4.900 tỷ đồng. HDBank và ACB hiện có lợi nhuận ngang ngửa nhau, đều đạt hơn 4.000 tỷ đồng.