Cập nhật mới từ Google Maps người lái xe nên biết

Google đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới nhằm giải quyết bài toán tiêu thụ pin khi dùng dẫn đường, vấn đề quen thuộc với bất kỳ ai từng lái xe đường dài.

Theo ghi nhận từ 9to5Google, Google Maps đã âm thầm bổ sung chế độ tiết kiệm pin (Power Saving Mode), hoạt động dựa trên cơ chế “AOD Min Mode” vốn được điều chỉnh lại cho mục đích điều hướng.

Ở chế độ này, giao diện bản đồ đầy màu sắc quen thuộc không còn xuất hiện. Google thay thế bằng màn hình đơn sắc với độ sáng hạ xuống mức tối thiểu và tần số quét được giảm mạnh để tối ưu tiêu thụ năng lượng. Các lớp thông tin phụ, từ tên đường chằng chịt, màu sắc phân luồng giao thông cho đến hiệu ứng hoạt ảnh, đều bị loại bỏ.

Cập nhật mới này của Google Maps được đánh giá là tin vui dành cho người lái xe. (Ảnh: 9to5Mac)

Màn hình chỉ giữ lại những thành phần cốt lõi phục vụ lái xe: Mũi tên chỉ hướng rẽ tiếp theo, thời gian đến dự kiến (ETA) và quãng đường còn lại. Mọi thứ được sắp xếp theo tinh thần “tối giản để tồn tại”, vừa giúp tiết kiệm pin, vừa tránh gây xao nhãng.

Điểm đáng chú ý là tính năng gần như không yêu cầu thao tác phức tạp. Khi người dùng bắt đầu điều hướng và nhấn nút nguồn để tắt màn hình, thiết bị không tắt hoàn toàn mà chuyển sang chế độ Always-on-Display tối giản nói trên. Nhờ thiết kế này, người lái vẫn nhận được thông tin quan trọng mà không cần bật lại toàn bộ màn hình, vốn là công đoạn ngốn pin nhất.

Google cho biết chế độ tiết kiệm pin mới có thể kéo dài thêm khoảng bốn giờ sử dụng trong các chuyến đi dài. Đây là mức cải thiện đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người thường xuyên quên sạc hoặc không có bộ sạc trên xe. Với nhóm tài xế phụ thuộc vào Google Maps, con số này đủ để thu ngắn khoảng cách giữa “lo lắng” và “đến nơi an toàn”.

Tuy vậy, việc triển khai đang gây ra những ý kiến trái chiều. Hiện tại, Google giới hạn tính năng này cho dòng Pixel 10, chưa hỗ trợ các thiết bị Pixel đời cũ hay smartphone Android của những hãng khác như Samsung và Xiaomi. Điều này khiến nhiều người dùng tỏ ra thất vọng khi một tính năng hữu ích lại bị khóa trong hệ sinh thái phần cứng mới. Không chỉ vậy, chế độ tiết kiệm pin chỉ hoạt động khi chọn phương tiện là ô tô; người đi bộ hoặc đi xe đạp hoàn toàn không được hưởng lợi.

Trên Pixel 10, tính năng được bật mặc định trong phần cài đặt dẫn đường. Giới công nghệ kỳ vọng Google sẽ sớm mở rộng quyền truy cập cho toàn bộ người dùng Android trong thời gian tới, thay vì giới hạn như một đặc quyền dành cho thế hệ Pixel mới.