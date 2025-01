Cập nhật số liệu CTCK chiều ngày 17/1: Loạt công ty lớn công bố kết quả kinh doanh quý 4, VPS lãi cao kỷ lục

Tính đến chiều 17/1, đã có thêm Chứng khoán VPS công bố BCTC quý 4/2024. Đáng chú ý, đây là CTCK đầu tiên báo lãi nghìn tỷ trong quý cuối cùng của năm qua.

Cụ thể, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.544 tỷ, sụt nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên chi phí hoạt động giảm tới 43% là nguyên nhân đưa lợi nhuận quý 4 tăng 331% so với quý 4 năm ngoái, lên mức 1.052 tỷ đồng, LNST tương ứng đạt 837 tỷ đồng. Đây cũng đồng thời là mức lợi nhuận cao kỷ lục của CTCK này.

Bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán trong quý 4 cũng như cả năm 2024 đang dần hé lộ. Tính tới ngày 17/1, đã có 7 CTCK, tài chính thực hiện công bố BCTC quý 4, trong đó có khoản lợi nhuận tăng mạnh nhưng cũng xuất hiện cả những con số lỗ.

Cái tên đầu tiên nhóm chứng khoán công bố BCTC quý 4/2024 tiếp tục là Chứng khoán MB (mã MBS). Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 tăng 40% so với cùng kỳ lên 758 tỷ đồng. Tuy nhiên con số này giảm 6% so với quý 3 liền trước.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 4 đạt 207 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về đạt 165 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ và tiếp tục giảm khoảng 8% so với quý 4 liền trước, ghi nhận chuỗi 2 quý liên tiếp lãi sụt giảm.

Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu hoạt động của MBS đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023. LNTT tăng 30% lên 931 tỷ, qua đó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm đã đề ra.

Tích cực hơn, Chứng khoán UP cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024 với doanh thu hoạt động đạt gần 12 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng gần 51% lên xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 1.120% so với năm ngoái.

Cũng tại nhóm vốn hóa bé hơn, Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) đạt hơn 7 tỷ đồng giảm nhẹ 4% so với quý 4/2023. Lợi nhuận trước thuế của DAS đạt vỏn vẹn gần 700 triệu đồng, LNTT cả năm hơn 4 tỷ, giảm 38%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán CV (CVS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 5 tỷ trong quý 4, tăng trưởng 562% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả CVS lỗ trước thuế gần 4 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua – ghi nhận quý thứ 10 liên tiếp kinh doanh thua lỗ. Luỹ kế cả năm 2024, công ty chứng khoán này lỗ trước thuế gần 27,5 tỷ đồng.