Cập nhật số liệu CTCK ngày 20/10: Chứng khoán LPBank, HDS đồng loạt báo lãi quý 3 "tăng bằng lần" lên hàng trăm tỷ đồng

20-10-2025 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Thêm nhiều tên tuổi lớn đã hé lộ tình hình kinh doanh sau 3/4 chặng đường của năm 2025.

Cập nhật đến sáng 20/10, đã có 46 công ty chứng khoán công bố BCTC quý 3/2025.

Chứng khoán LPBank (LPBS) ghi nhận hơn 430 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó gần 187 tỷ đồng tới từ lãi tài sản FVTPL và 110 tỷ đồng lãi từ tài sản HTM. Công ty thu hơn 81 tỷ đồng từ lãi cho vay và phải thu.

Chi phí hoạt động trong quý 3 ghi nhận 123 tỷ đồng, tăng 515% so với quý 3/2024. Kết quả, LPBS báo lãi trước thuế hơn 123 tỷ đồng trong quý 3, tăng mạnh 217% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi trước thuế 432 tỷ đồng, gấp gần 9 lần cùng kỳ năm 2024.

Chứng khoán HD cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong kỳ vừa qua. Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 3 đạt 395 tỷ, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán giảm mạnh 87% xuống còn gần 27 tỷ. Ngược lại, lãi từ tài sản FVTPL đạt 270 tỷ, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động giảm phân nửa so với cùng kỳ, từ 267 tỷ trong quý 3 năm ngoái xuống còn 137 tỷ. Khấu trừ các chi phí, HDS báo lãi trước thuế quý 3 đạt 250 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, qua đó nâng mức LNTT 9 tháng đầu năm lên 614 tỷ đồng.

Trái ngược, Chứng khoán FPT (FTS) "đi lùi" về lợi nhuận trong quý 3. Cụ thể, doanh thu hoạt động 294 tỷ đồng trong quý 3/2025. Khấu trừ chi phí, LNTT của FTS đạt 89 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. LNST tương ứng hơn 55 tỷ, giảm 31,69% với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế đã thực hiện trong quý 3 tăng 48% do công ty thực hiện bán tài sản tài chính FVTPL, cộng thêm thanh khoản thị trường quý 3 tăng mạnh. Song, lợi nhuận sau thuế chưa thực hiện giảm do lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản tài chính, chủ yếu từ đánh giá lại mã MSH.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty báo lãi trước thuế đạt 346 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

