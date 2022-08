CarsTalk - Mua xe lần đầu: 'Tôi mua xe quốc dân nhưng không hề chạy theo số đông'

"Lúc đầu, tôi định chọn mua một chiếc VinFast Fadil bản nâng cao nhưng sau khi nói chuyện với vợ, vợ chỉ hỏi đúng 2 câu: 'Xe này chỉ có 2 túi khí thôi à? Anh mua như này thì chỉ quan tâm an toàn tới anh, còn ững người ngồi sau thì sẽ thế nào? Vì thế tôi quyết định mua bản cao cấp với 6 túi khí" - anh Nguyễn Đăng Việt chia sẻ.

Câu chuyện chọn xe, mua xe - nhất là chiếc xe đầu tiên của bất kỳ ai cũng đều có những điểm thú vị của riêng mình.



Trong số đầu tiên của CarsTalk - series video đưa ra các góc nhìn thú vị về thị trường ô tô Việt Nam, anh Nguyễn Đăng Việt - người dùng VinFast Fadil có những chia sẻ về trải nghiệm mua xe lần đầu của mình, đồng thời đưa ra những gợi ý cho những người có ý định mua chiếc ô tô đầu tiên.



500 triệu đồng - mua xe nào hợp ý mình, hợp ý vợ?

Chào anh Việt, xin anh chia sẻ thêm về chiếc xe đầu tiên của mình?

Chiếc xe đầu tiên mà tôi mua là một chiếc Vinfast Fadil. Tôi mua VinFast Fadil bản cao cấp, tức full option. Lúc đầu tôi chỉ có ý định chọn bản nâng cao, tức bản giữa, loại ngay bản base vì không có nhiều option. Khi đó gần như tôi đã chốt xong kế hoạch.

Tuy nhiên sau đó về bàn với vợ (ban đầu chỉ có mình tìm hiểu chứ chưa thông báo với vợ vì muốn tạo bất ngờ), mình có nói qua về xe, giá cả, phiên bản thì cô ấy đã hỏi ngược lại tôi rằng: Vậy xe này chỉ có 2 túi khí thôi à? Anh mua như này thì chỉ quan tâm an toàn tới anh thôi à? Những người ngồi sau thì sẽ thế nào?" Chính vì vậy nên tôi quyết định thêm tiền để lên bản cao cấp vì có 6 túi khí. Giá tiền khi đó có chênh lệch vài chục triệu so với phiên bản mình định mua ban đầu, tuy nhiên mình thấy thêm được nhiều option hơn, an toàn hơn nên mình cảm thấy hài lòng với lựa chọn đó.

Về màu sắc, ban đầu mình định chọn những màu đơn giản như đen hoặc trắng bởi trông nam tính và dễ phối màu quần áo. Cũng trong buổi tối mà tôi trao đổi với vợ, cô ấy có nói rằng xe là phương tiện gắn liền với mình nên phải có chút yếu tố phong thủy. Tôi mệnh thổ, vốn thích nâu nhưng Fadil không có màu này. Hỏa sinh thổ, nên cuối cùng tôi chốt màu đỏ. Sau đó vợ mình cũng có chia sẻ rằng chọn màu đỏ sau này khi mình đổi xe vợ mình lái cũng sẽ phù hợp. Bởi vậy tôi đã chốt chiếc xe màu đỏ và đi đến tận bây giờ.

Ở thời điểm chọn mua, anh có cân nhắc những lựa chọn khác không?

Không chỉ riêng bản thân mình mà mình nghĩ ai khi mua chiếc xe đầu tiên cũng đều có nhiều cân nhắc. Với người mua chiếc xe lần đầu với giá cả trên dưới 500 triệu đồng, đó là một tài sản không nhỏ. Vì vậy để đưa ra được quyết định thì cần cân nhắc rất nhiều yếu tố.

Mình tự thấy mình có lợi thế và may mắn hơn rất nhiều người mua xe lần đầu khác khi làm trong ngành truyền thông ô tô. Mình được tiếp xúc với nhiều loại xe, nhiều trải nghiệm hơn và thường xuyên đọc tin tức, cập nhật thị trường xe trong và ngoài nước. Bởi vậy mình khá tự tin vào quyết định của mình.

Trước khi mua mình xác định mục tiêu của mình sẽ là chiếc xe ở tầm giá 500 triệu đồng. Ở mức giá đó, gần như chỉ có lựa chọn là những chiếc xe hạng A, bao gồm Hyundai i10, Kia Morning, Honda Rio hay Toyota Wigo (giờ đã ngừng bán).

Kia Morning là chiếc mình lái nhiều nhất nhưng khi lái thử chiếc Kia Morning lắp ráp mình cảm thấy không ưng ý lắm về chất lượng và cũng không mua được bản nhập nữa nên mình từ bỏ.

Còn với i10, mặc dù mình không được trải nghiệm lái trực tiếp nhưng mình rất hay gọi taxi cả truyền thống và grab. Cá nhân mình đánh giá động cơ, máy đều không làm mình hài lòng. Những lựa chọn còn lại như chiếc Wigo mình thấy không đẹp, còn chiếc Rio quá đắt nên mình quay trở lại với chiếc Fadil.

Thời điểm tôi mua, VinFast đang có rất nhiều ưu đãi. Dựa trên những cân đối về giá và rất nhiều những yếu tố khác, tôi đã quyết định mua chiếc xe này. Lúc mua là thời điểm đang chuẩn bị áp dụng chính sách giảm phí trước bạ 50%. Bởi vậy mua xong, tôi để nguyên ở nhà, sau khi chương trình bắt đầu có hiệu lực mới đăng kí và khi đó mình mới thực sự được lái chiếc xe của chính mình ra ngoài đường.

Mua xe "quốc dân" nhưng không phải theo số đông hay "ủng hộ hàng Việt"

Giai đoạn 2019-2021, VinFast Fadil có vẻ là lựa chọn "quốc dân" với những người mua xe lần đầu. Ngoài các lý do mà ai cũng có thể đưa ra, cá nhân anh còn có yếu tố đặc biệt nào khác khi chọn mua xe hay không?

Khi mình chọn mua Fadil, nhiều người cho rằng mình mua theo số đông hay nhiều người cho rằng mua xe Việt là để ủng hộ. Tuy nhiên với mình những yếu tố đó không quá nặng nề. Mình mua xe để phù hợp với bản thân mình là trên hết. Cá nhân mình thấy chiếc Fadil khác biệt so với số đông, khác biệt với hầu hết các loại xe hạng A mà mình liệt kê bên trên.

Chiếc xe này sử dụng máy 1.4, trong khi những dòng khác là 1.0 hoặc 1.2, chênh nhau không quá lớn. Tuy nhiên nhu cầu của mình đi xa, về quê hoặc cho vợ con đi chơi xa. Khi đi nhiều như vậy, sự chênh lệch đó lại tạo cho mình khác biệt lớn. Khi đi khoảng 50-60 km, máy 1.0 hoặc 1.2 có thể không có nhiều khác biệt nhưng khi mình cần vượt xe tải trên đường cao tốc, mình sẽ thấy tự tin hơn với máy 1.4. Thân xe VinFast Fadil cũng rất chắc chắn, cảm nhận rõ nhất khi đóng cửa xe. Khi đi qua ổ gà và gặp rung lắc mình cũng thấy khác biệt so với những chiếc còn lại.

Thông tin VinFast khai tử xe xăng trong năm nay có tác động gì đến anh hay không?

Đây là câu hỏi mà không phải lần đầu mình được nghe, bạn bè, gia đình đã hỏi mình khá nhiều. Mỗi chiếc xe là một tài sản không hề nhỏ, chính vì vậy khi nghe tin hãng không còn bán nữa, ban đầu tâm lí chung sẽ là lo sợ. Bản thân mình đã sử dụng rất nhiều dịch vụ của Vin, từ bất động sản, nghỉ dưỡng hay thương mại điện tử hay đơn giản là Vinmart,..mình cảm thấy giá trị cốt lõi của Vin là chăm sóc khách hàng rất tốt.

Ở khía cạnh xe cũng vậy, khi nghe tin xe xăng ngừng sản xuất, mình vẫn rất bình tĩnh bởi mình thấy chắc chắn họ sẽ có những chuẩn bị trước để khách hàng của họ yên tâm. Và đúng như vậy, ngay sau khi có thông báo khai tử xe xăng, ngay sau đó Vinfast đã công bố thêm thông tin nâng thời gian bảo hành lên tới 10 năm. Những người mua xe sẽ rất chú trọng đến thời gian bảo hàng của hãng và có thể tác động lớn đến quyết định mua xe của họ. Thường thì các hãng xe sẽ chỉ bảo hành 5 năm hoặc giới hạn bao nhiêu nghìn km, và trong thời gian đó khi có lỗi mình có thể tới đại lí chính hãng đề bảo hành sửa chữa miễn phí. Xe của tôi giờ đây được 2 năm và còn tận 8 năm bảo hành. Chính vì vậy mà trong quá trình sử dụng có một vài nhược điểm nhỏ như đèn hơi tối, có rất nhiều lời mời độ đèn nhưng nếu độ sẽ không còn bảo hành nữa.

Cá nhân mình chỉ thấy lo sợ khi mà hãng đó không còn ở Việt Nam nữa. Còn VinFast họ vẫn ở đây, nên mình thấy rất yên tâm.

Việc từng được thử nghiệm rất nhiều mẫu xe ảnh hưởng ra sao đến quyết định chọn xe lần đầu của anh? Các tiêu chí mà anh đưa ra để chọn xe, theo anh, có khác biệt gì lớn với người khác hay không?

Như mình đã chia sẻ ban đầu, vì mình làm trong ngành xe nên khi mình chọn xe cũng khó tính hơn so với những người khác. Mình đã có những trải nghiệm cũng như nền kiến thức nên mình sẽ hiểu được liệu chiếc xe đó có tương xứng với giá bán hay không? Nếu chỉ mua xe dựa trên những thông số sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khác. Bởi vậy những trải nghiệm thực tế sẽ khác so với chỉ tìm hiểu thông qua những thông số có sẵn.

Ví dụ như khi xem trên giấy tờ, mẫu xe này có thể dài hơn mẫu kia nhưng ở trải nghiệm thực tế, mẫu xe ngắn hơn bên trong lại rộng hơn vì còn phụ thuộc rất nhiều vào cách sắp xếp nội thất bên trong,…Bản thân mình khi có những trải nghiệm ban đầu rồi thì mình chọn xe cũng tự tin hơn rất nhiều.

Ngoài ra mình cũng được lái nhiều nên mình hiểu rõ được máy 1.2 và 1.4 sẽ khác biệt như thế nào? Mình cũng được tiếp xúc nhiều với những người có kinh nghiệm, với chủ xe nên mình cũng học hỏi được khá nhiều. Ví dụ hãng công bố rằng xe này đi được 8-10 lít/100km, thực tế có được như vậy không? Mình nghĩ đó là những cái so sánh thực tế mà mình may mắn có được, trải nghiệm càng sát với thực tế càng dễ chọn hơn.

6-7 triệu đồng/tháng để "nuôi xe"

Chi phí vận hành chiếc xe của anh như thế nào?

Mỗi người sẽ có cách sử dụng, nhu cầu sử dụng khác nhau nên mình sẽ chia sẻ dưới góc độ của bản thân mình. Quãng đường từ nhà mình đến chỗ làm khoảng 15 km, đi lại 1 ngày khoảng 30km. Trước đây mình đổ xăng mất khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi lần đổ đầy mình mình mất khoảng 700.000 đồng, còn ở thời điểm giá xăng tăng cao là khoảng 1,2 triệu đồng mỗi lần đổ đầy bình nên chi phí đổ xăng mỗi tháng sẽ tăng lên khoảng 3-4 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều loại chi phí khác như phí gửi xe. Ở công ty mỗi tháng mình mất khoảng 1 triệu đồng tiền gửi xe, ở nhà khoảng 300.000 đồng. Mức giá này mình đánh giá là rẻ hơn so với mọi người một chút.

Tiếp đến là chi phí bảo dưỡng, mỗi 7.000 km mình phải bảo dưỡng một lần, khoảng 1-2 triệu đồng mỗi lần. Ngoài ra bảo hiểm thân vỏ là 7 triệu đồng mỗi năm. Chia ra cả năm nếu ở thời điểm xăng rẻ sẽ khoảng 5 triệu đồng, còn như bây giờ sẽ giao động khoảng 6-7 triệu đồng mỗi tháng. Theo mình đánh giá thì đây là con số hợp lí vì trước đây mình sử dụng cả taxi và xe dịch vụ do mình phải đi lại nhiều, chi phí khoảng 2-3 triệu. Mức chênh lệch đó không lớn và đổ lại khi mình có xe riêng cũng được chủ động hơn.

Anh có thể chia sẻ những điểm ưng ý hoặc chưa ưng ý của mình về chiếc xe Fadil?

Trước tiên về điểm mình thích, mâm khá đẹp và thiết kế khiến mình khá ưng ý. Như mình đã chia sẻ thì chiếc xe này khác hẳn với những chiếc xe cùng tầm giá, động cơ khỏe hơn nhưng vẫn khá tiết kiệm nhiên liệu. Loa xe cũng rất ổn dù là loa thường chứ không phải một thương hiệu nổi tiếng. Mình có con nhỏ và rất thích nghe nhạc, kể cả đi từ nhà đến trường mầm non chỉ 3 km nhưng vẫn phải nghe nhạc, loa của xe nghe rất ổn, tiết tấu nhiều bass và nghe rất đã tai.

Còn về điểm chưa thích, mình nghĩ nhiều người sẽ đồng quan điểm với mình rằng xe này hơi chật. Hàng sau khi có chở người đằng sau mình thường phải kéo sát ghế trước của mình vào gần vô lăng, người lái không được thoải mái nhiều. Đằng sau mình vẫn có thể để 2 chiếc vali. Ngoài ra đèn xe hơi tối, mình thường về quê và quay trở lại vào buổi tối, có những đoạn rất tối hay khi trời mưa mình lái xe phải căng mắt nhìn. Đó là những lí do thôi thúc mình độ đèn, tuy nhiên mình muốn giữ bảo hành 10 năm nên mình vẫn chưa quyết định độ đèn.

Một điểm khác chưa ưng là kết nối Apple Car Play, âm thanh bị rè giống như mất sóng, mình khắc phục bằng cách ấn pause lại khoảng 5-10s thì sẽ trở lại bình thường, nhiều người dùng cũng fix giống như mình và mình nghĩ đây là một lỗi phần mềm mà Vinfast chưa khắc phục được.

Ngoài ra vì chiếc xe này dùng phanh tang chống, nên khi sử dụng lâu sẽ gây ra tiếng "cọt kẹt". Mình khắc phục bằng cách tránh phanh gấp và chịu khó tra dầu mỗi lần bảo dưỡng. Đó là những điểm mà mình chưa ưng nhưng tiếc là hãng đã dừng sản xuất nên cũng không thể phản ánh để nâng cấp nữa. Cá nhân mình mình lấy những ưu điểm để bù lại nên không quá thành vấn đề với mình.

Anh "chăm sóc vợ hai" của mình tại nhà như thế nào?

Mình thiệt thòi hơn những người dùng khác là nhà mình không có chỗ đỗ xe, phải gửi xe ở ngoài trời. Mình mong muốn được gửi trong nhà để sơn xe được bền hơn. Ngoài ra mùa hè khi đỗ xe ngoài trời cũng rất nóng, nhiều khi nhiệt độ trong xe có thể lên đến 50-60 độ C.

Về cách chăm sóc xe của mình, mình khá coi trọng yếu tố thẩm mĩ nên tối thiểu mình rửa xe 1 tuần/1 lần bởi mình muốn xe luôn sạch và trông cũng thẩm mĩ hơn, bớt bụi bặm sau khi đi cả 1 tuần, cả bên trong và bên ngoài. Khi đi 1 chiếc xe sạch cũng tự tin hơn rất nhiều. Trong tuần nếu bất chợt mưa và nắng lại mình cũng cố gắng rửa xe vì có nhiều thông tin (mình cũng chưa biết là có đúng hay không) rằng nước mưa không tốt cho sơn xe, chính vì vậy sau khi mưa mình đều cố gắng rửa xe.

Khi lái xe nhiều, việc ga đều cũng khiến chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu hơn, giúp cho máy bền hơn. Khi đi ngoài đường mình cố gắng giữ gìn, tránh va quệt. Ngoài ra những người mua xe nên mua bảo hiểm thân vỏ để bảo vệ chiếc xe của mình được tốt nhất, với mức giá khoảng 6-7 triệu, nhất là khi nhiều hãng có ưu đãi bảo hiểm.

Trong tương lai khi anh chọn mua chiếc xe thứ 2,3, chiếc xe đó sẽ như thế nào? Anh sẽ lựa chọn như thế nào?

Giờ đây mình cũng đã bắt đầu tính đến chiếc thứ 2, bởi vợ chồng mình cũng lên kế hoạch có em bé thứ 2 và sẽ cần một chiếc xe có thể để được nhiều đồ. Chắc chắn đó sẽ là một chiếc xe gầm cao, 5 chỗ. Mình đang nhắm tới chiếc Mazda CX-5 và Kia Sorento. Lí do là CX-5 là một chiếc khá tiết kiệm nhiên liệu, nuôi khá rẻ vì mình biết vài người bạn đang sử dụng chiếc xe này. Chiếc xe đó cũng khá unisex, cả vợ chồng mình đều lái được. Còn chiếc Sorento nam tính hơn. Nếu mua mình sẽ chọn máy dầu.

Chiếc VinFats Fadil của anh đã dừng sản xuất rồi, vậy nếu được lựa chọn chiếc xe lần đầu khác, lần này anh sẽ chọn xe gì?

Với bản thân mình khi lựa chọn chiếc xe lần đầu mình vẫn sẽ lựa chọn khung giá khoảng 500 triệu. Trước đây sẽ có nhiều lựa chọn nhưng giờ đây nhiều mẫu đã ngừng bán. Giờ đây chỉ còn 2 lựa chọn là Hyundai i10 và Kia Morning, có lẽ mình sẽ lựa chọn chiếc i10. Cá nhân mình thấy chiếc Morning khá nữ tính, phù hợp với phái nữ hơn. Còn chiếc i10 có phần unisex hơn, cả nam và nữ đều đi được nên cá nhân mình sẽ chọn như vậy. Về những khác biệt của 2 dòng xe trong tầm giá này mình nghĩ sẽ không có những khác biệt quá lớn.

Mua xe lần đầu có nên mua xe qua sử dụng?

Với cương vị là người đã từng mua xe, anh có những gợi ý gì cho mọi người đang có ý định mua xe lần đầu ạ?

Mua xe lần đầu theo mình sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của mỗi người. Vấn đề mọi người nên vạch ra là mua một chiếc xe mới bởi theo mình, những người mua xe lần đầu họ chưa có trải nghiệm nhiều về xe hoặc lái chưa vững. Nếu lần đầu sử dụng gặp phải những chiếc xe hay hỏng thì sẽ trở thành một trải nghiệm xấu, ám ảnh khi mua những chiếc xe sau này. Sau khi xác định được việc mua xe mới, cần xác định ngân sách để có hướng lựa chọn. Và sau đó là mục đích sử dụng, để chạy hoặc chở cả gia đình hay chạy dịch vụ, từ đó mới có thể nhắm đúng chiếc xe mà mình mong muốn.

Với những người họ vẫn muốn mua xe cũ thì sao, anh có lời khuyên gì dành cho họ?

Với những người muốn mua xe cũ, mình có một lời khuyên rằng để mua được một chiếc xe cũ thành công, bạn phải biết rõ được nguồn gốc của chiếc xe ấy như thế nào? Người bán là người bạn biết và có thể tin tưởng bởi xe cũ có rất nhiều những rùi ro như hỏng hóc, ngập, tai nạn,…mà rất khó để phát hiện.

Ngoài ra chi phí nuôi xe sau này cũng là một yếu tố quan trọng, bởi cùng một số tiền 500 triệu, mình chọn mua xe mới và chi phí mỗi tháng sẽ chỉ mất 5 triệu, nhưng những người chọn mua xe cũ họ có thể mua được 1 chiếc BMW đời cũ, tuy nhiên chi phí hàng tháng có thể lên đến 10 triệu hoặc chi phí sửa chữa cũng cao hơn rất nhiều. Cần dựa vào năng lực tài chính hàng tháng của mình để xác định được rõ nhất và chỉ có trải nghiệm thực tế mới có thể đưa ra được đáp án đúng nhất.

Cảm ơn anh về những chia sẻ hữu ích!