Casino Phú Quốc lỗ hơn 4.200 tỷ đồng sau 5 năm thí điểm

Casino Phú Quốc lỗ hơn 4.200 tỷ đồng sau 5 năm vận hành.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định của Chính phủ về kinh doanh casino. Trong đó, Báo cáo Bộ Tài chính về tổng kết thi hành Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino ghi nhận các số liệu đáng chú ý về kết quả thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino tại dự án ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sau 5 năm thí điểm (đến hết năm 2024), người Việt Nam vào chơi chiếm 52% tổng lượt khách và đóng góp 88% doanh thu casino. Độ tuổi người chơi từ 21 đến 97 tuổi, trong đó chủ yếu là độ tuổi 30 - 49 (chiếm 63%). Tuy nhiên, số liệu năm 2024 cho thấy sự sụt giảm đáng kể. Số lượt người Việt vào chơi giảm 12% so với năm 2023, còn 36.439 lượt. Doanh thu từ người Việt cũng giảm mạnh 71%, từ 4.177 tỷ đồng năm 2023 xuống còn 1.207 tỷ đồng năm 2024.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, có 09 dự án casino đang hoạt động, gồm 06 casino quy mô nhỏ và 03 casino quy mô lớn. Ngoài ra, hiện nay có 02 dự án đang trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật đầu tư, chưa đưa vào kinh doanh casino vì ảnh hưởng của dịch Covid nên việc triển khai bị chậm, khó khăn trong việc đàm phán lựa chọn đối tác quản lý kinh doanh casino.

Năm 2019 - 2021, doanh thu từ hoạt động kinh doanh casino bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, không có khách nước ngoài vào chơi.

Từ năm 2022 khách nước ngoài bắt đầu quay trở lại. Lũy kế từ năm 2017 đến hết năm 2024, tổng doanh thu của 09 casino đạt 22.890 tỷ đồng, nộp NSNN đạt 11.809 tỷ đồng.

Riêng về hiệu quả kinh doanh tại Dự án khu vui chơi giải trí tổng hợp có casino Phú Quốc (Casino Phú Quốc), báo cáo cho biết đến ngày 31/12/2024, tổng số vốn đã giải ngân của dự án là 39.165 tỷ đồng, tương đương 78,33% tổng vốn đầu tư của dự án.

Lũy kế sau 5 năm thí điểm, doanh thu gộp casino của dự án này là 13.636 tỷ đồng, số nộp NSNN là 4.181 tỷ đồng, trong đó vé vào cửa của người Việt vào chơi casino là 267 tỷ đồng. Nếu tính riêng hoạt động kinh doanh casino, lũy kế 5 năm thí điểm, kết quả kinh doanh casino đạt 3.339 tỷ đồng, tuy nhiên, tính chung toàn dự án lỗ 4.239 tỷ đồng do chi phí khấu hao lớn.

Dự án Casino Phú Quốc do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Casino này nằm trong quần thể dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, diện tích 1.158ha, quy mô 1.470 máy trò chơi và 147 bàn chơi, thiết kế theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là một trong những casino đầu tiên tại Việt Nam được phép thí điểm cho người Việt vào chơi. Sau nhiều năm vận hành, dự án đã trở thành điểm đến giải trí – du lịch quy mô quốc tế, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 3.818 lao động, riêng đối với hoạt động casino là 761 người, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc.

Báo cáo tài chính được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc công bố trước đó cho biết lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm âm gần 564,4 tỷ đồng. Mức lỗ tăng thêm gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, công ty lỗ hơn 3,1 tỷ đồng. Khoản này làm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp âm trên 5.500 tỷ đồng.



