Cát-xê gây choáng của 1 Anh Trai “đại gia ngầm”, có 3 căn nhà chục tỷ, mua 15 cây vàng vía Thần tài

Ngày 11/2, Đức Phúc cho ra lò MV Chăm Em Một Đời, một lần nữa trở lại đường đua nhạc Việt dịp lễ Valentine. Sản phẩm lần này quy tụ dàn Anh Trai cực hot như Erik, Hùng Huỳnh, Nicky, Vũ Thịnh cùng Lê Tuấn Khang, diễn viên Đình Mạnh và Hoa hậu Thu Thủy. Với giai điệu lẫn phần lời ngọt ngào, tươi vui, Chăm Em Một Đời hiện đã thu về 1.5 triệu view trên YouTube, leo vù vù lên hạng 2 Top Trending Việt. Giờ đây, đối thủ lớn nhất của anh chàng chính là người em thân thiết Erik với ca khúc Dù Cho Tận Thế.

Chăm Em Một Đời - Đức Phúc x Kai Đinh x Kewtiie

Giữa luồng thông tin cát-xê râm ran những ngày qua, Đức Phúc cũng lọt vào tầm ngắm của netizen. Vào năm ngoái, một vài người dùng mạng từng khẳng định Đức Phúc có thể bỏ túi 500 triệu đồng chỉ đồng ý trình diễn 3 ca khúc tại đám cưới. Đây là một con số không hề rẻ, thậm chí thuộc top cao trong thị trường. Việc Đức Phúc thả tim vào bình luận này càng thêm phần khẳng định về mức cát-xê trên.



Đức Phúc được trả giá 500 triệu đồng cho 3 bài hát

Gần đây, tại buổi họp báo ra mắt Chăm Em Một Đời, Hoà Minzy đã bóc mẽ độ giàu có của người em trai. Cô bật mí cô và Erik phải vay tiền Đức Phúc chứ Đức Phúc không bao giờ phải đi vay nợ: sở hữu 3 căn hộ cao cấp, có giá khoảng trên chục tỷ đồng. Ngoài ra, anh chàng còn từng mua tới… 15 cây vàng nhân ngày Vía Thần Tài năm ngoái. Chỉ qua một vài lời chia sẻ, dân tình đã phải choáng nặng trước Đức Phúc và khối tài sản kếch xù. Dù Đức Phúc luôn miệng nói Hoà Minzy chỉ đùa nhưng so với hơn chục năm làm nghệ thuật với rất nhiều hit và chạy show, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ thì netizen đều tin rằng khối tài sản ấy xứng đáng với sự chăm chỉ của nam ca sĩ.



Hoà Minzy bật mí Đức Phúc có 3 căn nhà cao cấp hàng chục tỷ, mua cả 15 cây vàng ngày vía Thần Tài

Anh chàng còn từng khoe đứng tên căn hộ ngót nghét 10 tỷ vào năm 2021, vài chiếc xế hộp sang trọng và tận… 10 quyển sổ đỏ. Đức Phúc còn là tín đồ hàng hiệu khi anh không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu những set quần áo, túi xách hay giày dép cao cấp đắt đỏ.

Hiện nay, Đức Phúc là một trong những giọng ca trẻ được yêu thích nhất với lượng người hâm mộ đông đảo. Bước ra từ The Voice - Giọng Hát Việt 2015 với giải Quán quân trong tay, Đức Phúc có bàn đạp vững chắc để oanh tạc Vpop. Xuyên suốt sự nghiệp ca hát kéo dài 1 thập kỷ, anh chàng sở hữu nhiều bản hit đình đám như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Em Đồng Ý, Đi Chùa Cầu Duyên… thu hút hàng chục, hàng trăm triệu view cho mỗi MV.



Đức Phúc sở hữu nhiều bản hit về tình yêu, được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đám cưới"

Điểm chung của những ca khúc này đều mang thông điệp và giai điệu tình yêu đầy ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt, nam ca sĩ thường nhắm tái xuất vào dịp Valentine, gửi gắm món quà tinh thần tới những cặp đôi đang yêu nhau. Những ca khúc này thường xuyên xuất hiện tại hôn lễ của không chỉ người thường mà còn của nghệ sĩ Việt. Vì thế, Đức Phúc được truyền thông ưu ái gọi với nhiều danh xưng như “ông hoàng nhạc cưới”, đại sứ tình yêu”, “hoàng tử nhạc Valentine”.

Bản hit I Do kết hợp cùng nhóm nhạc huyền thoại 911 còn giúp Đức Phúc trở thành chủ nhân MV đạt nhiều view nhất năm 2023. Năm 2024, Đức Phúc chinh chiến Anh Trai Say Hi nhằm mang đến cho khán giả nhiều khía cạnh mới mẻ hơn ngoài hình tượng chàng ca sĩ chuyên trị nhạc Pop Ballad. Tại đây, anh chàng có cơ hội thỏa sức sáng tạo, thử sức với vai trò sáng tạo, vũ đạo và trình diễn. Nhờ nỗ lực bứt phá bản thân, Đức Phúc xuất sắc có mặt trong đội hình top 5 chung cuộc.



Em Đồng Ý ( I Do) - Đức Phúc x 911 x Khắc Hưng