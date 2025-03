Câu chuyện đằng sau 85% chủ xe Toyota tin dùng dịch vụ chính hãng

Năm 2024, xấp xỉ 500.000 xe ô tô đã được bán ra tại thị trường Việt Nam, quy mô thị trường ngày càng lớn tạo đà cho các xưởng dịch vụ phát triển. Sự cạnh tranh gay gắt là quy luật không thể tránh khỏi, dù các garage ngoài có lợi thế về giá cả, song xét về chất lượng dịch vụ, độ tin cậy và chính sách chăm sóc khách hàng thì các xưởng dịch vụ chính hãng được đánh giá cao hơn hẳn.

Là thương hiệu xe con nước ngoài bán chạy nhất thị trường, đang dần tiến tới cột mốc hãng xe đầu tiên đạt doanh số 1 triệu xe, 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng, đằng sau thành công của Toyota là cả một hệ thống quản trị chất lượng bài bản đã được đúc rút và không ngừng cải tiến. Nhờ đó, mạng lưới đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của hãng trên cả nước trở thành điểm đến tin cậy của hàng triệu khách hàng Việt. Toyota ghi nhận 85% khách hàng quay lại xưởng dịch vụ trong thời gian bảo hành xe.

"Đời người có 60 năm để hoàn thiện, xe Toyota chỉ cần 60 phút để trở nên hoàn hảo"

Anh Thịnh - 30 tuổi, kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tại TP. HCM, đã sử dụng qua nhiều dòng xe, dịch vụ chính hãng tại đại lý của một số thương hiệu ô tô tại Việt Nam. Là người làm kinh doanh, anh nhận thấy, sản phẩm - dịch vụ là tập hợp những lợi ích, còn thương hiệu là tập hợp của giá trị, để lợi ích trở thành giá trị, ta phải cung cấp những dịch vụ chất lượng. Đây là yếu tố cốt lõi để anh đi đường dài trong mảng dịch vụ cho thuê xe, tương tự như đại lý Toyota trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Muốn đi đường dài thì đừng nhìn vào lợi ích trước mắt, đây là điều anh Thịnh khẳng định khi gắn bó với dịch vụ chính hãng Toyota, thay vì lựa chọn những xưởng dịch vụ bên ngoài. Làm dịch vụ cho thuê xe, anh Thịnh luôn quan tâm đến việc giữ gìn xe, đảm bảo xe chạy bền và lâu dài. "Thường người ta sẽ nghĩ khi thay dầu chính hãng, giá sẽ cao, nhưng khi mình đi bảo dưỡng tại đại lý Toyota, mình thấy giá dầu mềm, nguồn gốc rõ ràng nên luôn yên tâm. Bạn tư vấn dịch vụ chia sẻ, Toyota sử dụng đa dạng các loại dầu phù hợp với yêu cầu của từng loại xe, trong đó, dầu tổng hợp toàn phần giúp kéo dài tuổi thọ động cơ và giảm phát thải CO2". Theo thông tin từ đại lý, giá dầu động cơ chính hãng Toyota còn có mức giá hợp lý hơn dầu được phân phối ngoài thị trường hay sử dụng tại các garage ô tô.

Chỉ mất 60 phút để xe được chăm sóc kỹ lưỡng và hoàn hảo nhất

Trong số các dịch vụ của đại lý, anh Thịnh ấn tượng nhất với dịch vụ EM60 - bảo dưỡng nhanh tất cả các hạng mục, hiệu quả tương đương bảo dưỡng định kỳ, nhưng thay vì chờ đợi 2 - 3 tiếng, khách hàng chỉ mất 60 phút để chiếc xe được chăm chút toàn diện. Với EM60, mỗi chiếc xe sẽ được bảo dưỡng bởi 2 kỹ thuật viên với đầy đủ các bước theo đúng quy trình, tính từ thời gian khách hàng ký vào báo giá sửa chữa cho đến khi nhận được thông báo giao xe. Dịch vụ EM60 đã được áp dụng rộng rãi ở tất cả các đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota trên toàn quốc. "Để triển khai dịch vụ này, đại lý chúng tôi đã thiết lập quy trình bảo dưỡng nhanh theo tiêu chuẩn nhằm giảm thiểu tối đa các động tác thừa, trang bị cho khoang bảo dưỡng nhanh những thiết bị chuyên dùng hiện đại đồng thời liên tục cải tiến thiết bị EM để tăng năng suất", đại diện đại lý cho biết.

Trong một lần khách hàng liên hệ thuê xe gấp đúng lúc anh Thịnh đang cho xe vào đại lý bảo dưỡng. Thoạt đầu, anh Thịnh lưỡng lự vì không muốn từ chối khách quen nhưng xe cũng cần bảo dưỡng đúng kỳ hạn để đảm bảo an toàn, anh đã chọn dịch vụ bảo dưỡng nhanh EM60. Đúng chỉ sau 60 phút, anh đã có xe để giao cho khách đi tỉnh: "Tôi quá bất ngờ, tôi còn nói vui với bạn cố vấn dịch vụ, đời người có 60 năm để hoàn thiện, còn xe Toyota chỉ cần 60 phút để trở nên hoàn hảo. Với tôi, hạnh phúc là những chiếc xe an toàn, khách hàng hài lòng và gia đình an tâm", anh Thịnh chia sẻ.

Để những phút giây chờ đợi trở nên ý nghĩa

Khi những chiếc xe được mang đi bảo dưỡng cũng là lúc chủ nhân của chúng có thể thư giãn, tranh thủ làm việc, họp với đối tác hoặc thưởng thức những bữa ăn nhẹ chất lượng trong không gian phòng chờ đại lý Toyota. Thực đơn đồ ăn, thức uống được đại lý chăm chút kỹ lưỡng, đa dạng lựa chọn và thay đổi theo mùa hay thậm chí là thay đổi theo xu hướng sở thích của khách hàng. Sử dụng không giới hạn, phục vụ tận nơi một cách chân thành và tỉ mỉ là những gì khách hàng được tận hưởng khi đến với đại lý Toyota. Thậm chí, đại lý còn ghi nhớ sở thích của từng khách hàng quen để sự phục vụ trở nên chu đáo hơn. Anh Thịnh luôn cảm thấy được trân trọng mỗi khi đến với Toyota: "Giờ mỗi khi đến đại lý, bạn lễ tân chủ động mang ra một ly cafe đen đường mà tôi yêu thích. Lần đầu tôi khá bất ngờ và những lần sau đó là niềm vui, tôi cảm nhận được sự gần gũi và gắn bó, ngay từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé". Bên cạnh đó, không gian làm việc yên tĩnh, ghế massage thư giãn, tivi/ipad để giải trí hay khu vui chơi đầy màu sắc dành cho các em nhỏ cũng góp phần mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thú vị và hài lòng khi làm dịch vụ tại Toyota.

Khách hàng thoải mái làm việc, thưởng trà trong thời gian chờ xe bảo dưỡng

Đến bảo dưỡng xe vào một buổi sáng ngày trong tuần, chị Vũ Hoài Thương - chủ xe Camry thấy mới sáng sớm, xưởng dịch vụ Toyota đã nườm nượp xe ra vào. Nhưng vì đã đặt lịch bảo dưỡng trước đó, xe của chị được ưu tiên vào bảo dưỡng định kỳ. Chị Thương cho biết: "Tôi cài ứng dụng TOYOTA Việt Nam trên điện thoại, thấy rất tiện trong cả việc đặt lịch bảo dưỡng, theo dõi trạng thái bảo dưỡng - sửa chữa, lịch sử sử dụng dịch vụ tại đại lý. Ngoài ra, người dùng còn có thể đăng ký lái thử, theo dõi ưu đãi thông qua ứng dụng này. Dường như mọi thông tin xoay quanh chiếc xe của mình đều được lưu trữ khoa học". Bên cạnh gọi điện, nhắn tin truyền thống, thì ứng dụng TOYOTA Việt Nam đã góp phần nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng.

Với tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả trái tim Omotenashi thông qua tác phong phục vụ, chất lượng dịch vụ và tinh thần không ngừng cải tiến, hệ thống đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền Toyota đã mang đến sự hài lòng cho hàng triệu khách hàng Việt, khẳng định giá trị thương hiệu. Theo bảng xếp hạng của J.D. Power năm 2024, Toyota đứng đầu thị trường xe phổ thông về lòng trung thành của khách hàng, với tỷ lệ 62,5%, điều này đã được chứng minh tại thị trường Việt Nam. Hãng Nhật khẳng định sẽ tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, nâng cấp chất lượng dịch vụ, định vị thương hiệu vững chắc trong lòng người Việt.